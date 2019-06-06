На Пермскую гимназию завели два дела из-за дискриминации девочек

В Перми прокуратура завела два административных дела на местную гимназию №4, в которой проходной бал при поступлении для девочек был выше чем для мальчиков. Об этом сообщает на сайте ведомства.

Отмечает, что в действиях администрации гимназии было выявлено нарушение двух частей административной статьи о "нарушении права на образование и предусмотренных законодательством прав и свобод обучающихся". В прокуратуре также заявили, что опротестовано положение о порядке поступления в данное учебное заведение. Его признали противоречащим российскому законодательству.

В конце мая в ходе проверки в пермской гимназии №4 было выявлено, что при поступлении проходной порог для мальчиков составил 65,7 балла, а для девочек 69,1 балла. Директор гимназии объяснила это тем, что мальчики учатся хуже, чем девочки, однако потом они становятся лидерами и "управляют страной".

В 2018 году в гимназии №4 отстранили старшеклассницу от занятий из-за розового цвета волос. Тогда на директора составили административный протокол за ограничение права на образование.