Тереза Мэй покидает пост лидера Консервативной партии

Глава британского правительства Тереза Мэй сегодня официально покидает пост лидера Консервативной партии. В то же время она останется на посту премьера до тех пор, пока партия не изберёт её преемника.
О своём решении Мэй объявила 24 мая. Тогда она заявила, что делает это в интересах страны и в надежде вывести правительство из тупика, связанного с невозможностью обеспечить выход Великобританиииз Евросоюза.
Претенденты на пост лидера консерваторов и, соответственно, премьер-министра Великобритании, представят свои кандидатуры 10 июня. Голосования по кандидатурам среди депутатов-тори начнутся в парламенте 13 июня.
По данным "Би-би-си", желание участвовать в борьбе за пост лидера консерваторов подтвердили 11 политиков, среди которых есть как сторонники, так и противники Брекзита.
- 29 марта Великобритания должна была выйти из Евросоюза согласно итогам референдума 2016 года. Это не произошло из-за того, что парламент трижды отказался утвердить правительственное соглашение о выходе из ЕС. Депутаты также запретили правительству выходить из союза без соглашения. В результате выход Великобритании из ЕС пришлось перенести на 31 октября 2019 года.
- 7 июня газета The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС сообщила, чтоЕвросоюз согласен обсудить новый крайний срок Брекзита, если Великобритания не сможет утвердить его условия до конца октября. По данным издания, эту идею поддерживают 25 стран ЕС.
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