Тереза Мэй покидает пост лидера Консервативной партии

Глава британского правительства Тереза Мэй сегодня официально покидает пост лидера Консервативной партии. В то же время она останется на посту премьера до тех пор, пока партия не изберёт её преемника.

О своём решении Мэй объявила 24 мая. Тогда она заявила, что делает это в интересах страны и в надежде вывести правительство из тупика, связанного с невозможностью обеспечить выход Великобританиииз Евросоюза.

Претенденты на пост лидера консерваторов и, соответственно, премьер-министра Великобритании, представят свои кандидатуры 10 июня. Голосования по кандидатурам среди депутатов-тори начнутся в парламенте 13 июня.

По данным "Би-би-си", желание участвовать в борьбе за пост лидера консерваторов подтвердили 11 политиков, среди которых есть как сторонники, так и противники Брекзита.