Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что приняла решение уйти в отставку с поста лидера правящей Консервативной партии и поста премьер-министра 7 июня. Об этом она сообщила на пресс-конференции в пятницу, передаёт агентство Reuters.
"Мне стало ясно, что это будет в лучших интересах страны", — сказала она. Таким образом она надеется вывести правительство из тупика, связанного с невозможностью обеспечить выход страны из Евросоюза.
"У меня вызывает и будет вызывать глубокое сожаление то, что я не смогла осуществить Брекзит", — сказала она. В конце выступления она заплакала, передаёт Би-би-си.
- 29 марта Великобритания должна была выйти из Евросоюза согласно итонам референдума 2016 года. Это не произошло из-за того, что парламент трижды отказался утвердить правительственное соглашение о выходе из ЕС. Депутаты также запретили правительству выходить из союза без соглашения.
- После провала попыток получить поддержку депутатов Тереза Мэй объявила о переговорах с оппозицией с целью найти компромисс по поводу Брекзита. 21 мая она признала, что ей это не удалось. В среду подала в отставку лидер большинства в Палате общин Андреа Ледсом, заявив, что она не верит, что правительство сможет довести до конца выход страны из Европейского союза.
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