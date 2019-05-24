Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что приняла решение уйти в отставку с поста лидера правящей Консервативной партии и поста премьер-министра 7 июня. Об этом она сообщила на пресс-конференции в пятницу, передаёт агентство Reuters.

"Мне стало ясно, что это будет в лучших интересах страны", — сказала она. ​Таким образом она надеется вывести правительство из тупика, связанного с невозможностью обеспечить выход страны из Евросоюза.

"У меня вызывает и будет вызывать глубокое сожаление то, что я не смогла осуществить Брекзит", — сказала она. В конце выступления она заплакала, передаёт Би-би-си.