МВД по Москве опубликовало девять фотографий, на которых изображены пакеты с наркотическим веществом и химические реагенты, под новостью о задержании журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Восемь из снимков на самом деле сделаны не в его квартире, утверждают друзья и знакомые журналиста. Снимки уже прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Журналист "Медузы" был задержан в четверг по дороге на встречу с источником. Его подозревают в распространении наркотиков. На снимках МВД видны наркотики, химическая лаборатория и реагенты, при этом на сайте МВД изначально не утверждалось, что фотографии сделаны у Голунова дома. Такое утверждение содержалось в распространяющих фотографии телеграм-каналах, специализирующихся на публикации информации правоохранительных органов. Позднее этой версии стал придерживаться и сайт МВД.
Задержание Голунова прокомментировал изданию "Проект" пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. На вопросы о том, не могут ли сообщения о сбыте наркотиков быть провокацией, Песков обратил внимание на опубликованные "МВД фото из дома", пишет издание "Проект".
- Журналист "Медузы" Иван Голунов был задержан в четверг, но известно об этом стало утром в пятницу. Он был избит, он утверждает, что ему подбросили наркотики.
- Голунов специализируется на исследовании коррупционных тем, связанных с московской мэрией, госзакупками, мусором и похоронным бизнесом. До "Медузы" он работал с Леонидом Парфёновым и Ксенией Собчак на телеканале "Дождь", писал расследования в РБК, "Ведомости", Forbes, "Слон".
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