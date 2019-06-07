В Москве задержали журналиста "Медузы" Ивана Голунова

В Москве полиция задержала специального корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Следователь утверждает, что журналист пытался продать наркотик мефедрон. Голунов настаивает, что ему подбросили два пакета с неизвестным веществом.

О задержании Ивана Голунова в пятницу утром сообщила его коллега из "Русской службы Би-би-си" Светлана Рейтер. Ей позвонил следователь и заявил, что журналиста забрали в полицию "прямо сейчас". При этом Рейтер услышала по телефону слова Голунова о том, что на самом деле его задержали ещё в четверг в два часа дня.

У Ивана Голунова отобрали телефон и не позволяли ему вызвать адвоката. Он также пожаловался на избиение после задержания, пишет "Медуза".

По данным Русской службы Би-би-си, Голунова задержали по дороге на встречу с источником. В "Медузе" он писал о государственных закупках в московской мэрии, мусороном и похоронном бизнесе, опубликовав ряд резонансных расследований. До этого он работал в РБК и на телеканале "Дождь", где работал в программах Леонида Парфёнова и Ксении Собчак.

Громкие расследования Ивана Голунова:

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