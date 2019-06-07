Отловщика косаток в Приморье оштрафовали на 28 млн рублей

Суд в Приморье в пятницу оштрафовал компанию "Белый кит" на 28,2 миллионов рублей. Ее признали виновной в нарушении правил рыболовства в связи с отловом косаток и белух, которые содержатся в так называемой "китовой тюрьме".

Аналогичные дела в отношении компаний "Сочинский дельфинарий", "Афалина" и "Океанариум ДВ" суд рассмотрит 10 и 11 июня.

О "китовой тюрьме" стало известно в октябре 2018 года. По данным российского Гринпис, китоловы хотели продать косаток и белух в китайские океанариумы. В России нельзя добывать китообразных для коммерческих целей, но животных выловили по культурно-просветительской квоте. Стоимость одной косатки в дельфинариях и океанариумах Китая составляет от 1 до 15 миллионов долларов.