Отловщика косаток в Приморье оштрафовали на 28 млн рублей

Суд в Приморье в пятницу оштрафовал компанию "Белый кит" на 28,2 миллионов рублей. Ее признали виновной в нарушении правил рыболовства в связи с отловом косаток и белух, которые содержатся в так называемой "китовой тюрьме".
Аналогичные дела в отношении компаний "Сочинский дельфинарий", "Афалина" и "Океанариум ДВ" суд рассмотрит 10 и 11 июня.
О "китовой тюрьме" стало известно в октябре 2018 года. По данным российского Гринпис, китоловы хотели продать косаток и белух в китайские океанариумы. В России нельзя добывать китообразных для коммерческих целей, но животных выловили по культурно-просветительской квоте. Стоимость одной косатки в дельфинариях и океанариумах Китая составляет от 1 до 15 миллионов долларов.
- Сейчас в "китовой тюрьме" в бухте Средняя Приморского края находятся 10 косаток и 87 белух. В основном детёныши. В конце апреля консилиум Росрыболовства разрешил выпустить их на волю. Освободить морских млекопитающих поручил президент России Владимир Путин.
- Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что косаток и белух выпустят из "китовой тюрьмы" в бухту Средняя в июле-августе этого года.
- Французский исследователь Жан-Мишель Кусто считает, что животных нужно выпустить вблизи места их отлова. Освобождение животных в бухте Средняя несёт целый ряд рисков как для китов, так и для жителей Приморья, утверждает он.
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