Генпрокурор Юрий Чайка подтвердил расследование нового дела ЮКОСа

Генпрокурор Юрий Чайка подтвердил расследование нового, третьего уголовного дела нефтяной компании ЮКОС. Об этом он рассказал корреспонденту РБК, не уточнив подробности нового дела.

Новое дело впервые было упомянуто в фильме телеканала НТВ 31 мая. Авторы ссылались на советника генпрокурора России Салавата Каримова. По его утверждению, бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский незаконно приватизировал компанию, заплатив взятку её тогдашнему руководству.

Бывший первый вице-президент компании, депутат Госдумы от "Единой России" Виктор Казаков заявил тогда РБК, что думает, что информация из сюжета НТВ – фантазия. Первый директор компании Сергей Муравленко заявил в фильме, что денег от Ходорковского не получал. Ходорковский ранее заявил в интервью РБК, что ему расследование неинтересно.