Более 6 тысяч журналистов требуют немедленно освободить Голунова

Более шести тысяч работников СМИ поставили свои подписи под открытым письмом с требованием немедленного освобождения корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Обращение к МВД, прокуратуре и следственному комитету появилось в субботу на сайте Профсоюза журналистов.

Аналогичную петицию на сайте change.org к середине воскресенья подписали более ста десяти тысяч человек.

В воскресенье в Москве также проходят пикеты в поддержку Голунова. Коллеги журналиста, активисты общественных организаций и просто неравнодушные люди вышли к зданию главного следственного управления МВД России на Новослободской улице, к зданию главного управления МВД по Москве на Петровке, а также к станции метро "Чистые пруды". Пикеты на Новослободской друзья и коллеги Голунова объявили ежедневными – до тех пор, пока уголовное преследование в отношении него не будет прекращено.

Издание "Медуза" продолжает публиковать видеообращения, которые записывают в поддержку арестованного журналиста известные деятели культуры и общественные деятели. Среди тех, кто требует освобождения Голунова – музыканты Борис Гребенщиков, Роман Билык, Юрий Шевчук и Андрей Макаревич, рэпер Oxxymiron, писатели Людмила Улицкая и Дмитрий Глуховский, режиссёр Андрей Звягинцев, актрисы Юлия Ауг и Чулпан Хаматова, телеведущие Леонид Парфёнов и Владимир Познер, бизнесмен Евгений Чичваркин, правозащитница Ольга Романова и многие другие.

Издатель "Медузы" Галина Тимченко назвала кампанию солидарности с арестованным журналистом "беспрецедентной".