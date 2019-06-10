В Реутове суд арестовал руководителя местного "Яблока" Евгения Куракина

Суд подмосковного города Реутово арестовал активиста и руководителя местного отделения партии "Яблоко" Евгения Куракина. Об этом "Медиазоне" рассказал адвокат активиста Дмитрий Трунин.

Куракина задержали 7 июня в здании прокуратуры, куда он пришел подать заявление по поводу защиты городского парка активистами.

Как рассказал адвокат, к Куракину его не допустили. Причину задержания активиста в полиции не сообщили. Трунина также не известили об избрании его подзащитному меры пресечения. Через два дня активиста отправили в следственный изолятор.

Адвокат не знает, что именно вменили Куракину, поскольку полицейские и следователь до сих пор не дают ему никаких документов.

Евгения Куракина задерживают не в первый раз. В июне прошлого года его арестовали на 15 суток перед встречей с губернатором Московской области. В сентябре того же года он провёл в спецприемнике ещё 10 суток, якобы за то, что не оплатил штраф, который ему назначили, признав виновным по статье "побои". Оппозиционер попытался помешать фальсификациям на президентских выборах в марте.

В 2012 году против активиста было возбуждено уголовное дело.Он провёл полтора года под арестом и вышел под залог в три миллиона рублей.