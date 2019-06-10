Экс-главу Республики Коми приговорили к 11 годам колонии

Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу Республики Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 миллионов рублей. Бывший чиновник признан виновным в организации преступного сообщества.

Ранее прокуратура просила приговорить Гайзера к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов. Такой срок обвиняемый назвал "смертным приговором".

Глава Коми Вячеслав Гайзер был задержан в сентябре 2015 года и спустя две недели отстранен от должности указом президента Путина – в связи с утратой доверия. По версии следствия, Гайзер вместе с ещё несколькими высокопоставленными чиновниками и бизнесменами Коми входил в преступную группу, которая похитила госимущество более чем на три миллиарда рублей.

Всего по "делу Гайзера" проходят 19 человек. В зависимости от ролей, они обвиняются в создании преступного сообщества, участии в нём, получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

Один из обвиняемых – бизнесмен Антон Файерштейн – в 2016 году покончил с собой в СИЗО. Приговор другому – финансисту Демьяну Москвину, отправленному в колонию на 6 лет, – в июле 2018 года был отменён и отправлен на пересмотр Мосгорсудом. Защита Москвина жаловалась на неправильно составленное обвинительное заключение.