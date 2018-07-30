Суд отменил приговор одному из осужденных по "делу Гайзера"

Мосгорсуд в понедельник отменил приговор в отношении осужденного по "делу Гайзера" финансиста Демьяна Москвина, которому в мае назначили шесть лет лишения свободы. Защита Москвина ранее жаловалась на неправильно составленное обвинительное заключение. Приговор отправлен на пересмотр, сообщает ТАСС.

Демьян Москвин был признан виновным в участии в преступном сообществе, мошенничестве и отмывании средств. По версии следствия, в 2010 году он и сообщники организовали приватизацию госпредприятия "Птицефабрика Зеленецкая". В результате акции предприятия стали принадлежать подконтрольному им юридическому лицу. Соучастники провели несколько сделок для легализации дивидендов акционерного общества на 1 миллиард рублей.

В ноябре прошлого года Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы республики Коми Вячеслава Гайзера, его бывшего заместителя Алексея Чернова, бывшего председателя Госсовета Коми Игоря Ковзеля, бывшего члена Совета Федерации Владимира Торлопова и еще десяти фигурантов дела. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в создании преступного сообщества, получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

Всего по "делу Гайзера" проходят 19 человек. 30 сентября 2015 года Вячеслав Гайзер был отстранен от должности указом президента России – в связи с утратой доверия.