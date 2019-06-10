YouTube заблокировал видео, оскорбляющее герб России

Видеохостинг YouTube по требованию Роскомнадзора заблокировал доступ к ролику с оскорблением российского герба, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Роскомназдоре пояснили, что уведомление в YouTube было отправлено на основании поступившего требования Генпрокуратуры в рамках исполнения федерального закона "о неуважении к государственным символам".

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский отметил, что прокуратура впервые требует заблокировать "данный вид информации".

О каком именно видеоролике идёт речь и как в нём оскорбляется российский герб, в ведомстве не уточнили.

Пакет законов о "неуважении к власти" был подписан президентом Путиным 18 марта. Документ, в частности, подразумевает блокировку информации, выражающей в неприличной форме неуважение к государственным органам и госсимволам России. В случае обнаружения такой информации на её удаление владельцам интернет-ресурсов отводятся сутки. В противном случае ресурс ждёт блокировка.