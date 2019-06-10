"Это полицейский произвол". Арест Волкова может вызвать новые протесты

Не успели в Сети хотя бы немного выдохнуть после того, как Ивана Голунова отправили под домашний арест, как пришла новость: соратника Алексея Навального Леонида Волкова, арестованного за нарушение правил проведения митинга, не выпустили из-под стражи. Вместо этого его решили судить повторно – за ту же акцию, но в другом городе.

​Николай Ляскин

Сегодня в 6 утра из спецприемника должен был выйти Леонид Волков, после того, как отсидел 20 суток за акцию 9 сентября. Уже тогда было понятно, что Леонида посадили только чтобы он сейчас не включался в выборы МГД. Для чего ещё нужно было поднимать дело полугодовой давности?

Но сегодня утром вместо того, чтобы отпустить его, его увезли обратно в ОВД, где сообщили, что теперь его будут судить за акцию в Питере, протокол уже готов. И что есть ещё 8 подобных протоколов за акции в других городах! И сейчас по каждому у Леонида может состоятся суд и по каждому ему могут дать сутки ареста.

Так ещё у Леонида между батареей и контактом в телефоне были вклеены кусочки скотча, что мешало зарядке. Только для того, чтобы он никому не мог сообщить, что за беспредел происходит.

Мы на примере дела Ивана Голунова увидели, как консолидация, как общественная борьба и медийная борьба способна спасти и уберечь человека. Сейчас, когда весь мир следит за тем, что происходит с Иваном (и это абсолютно правильно), очень просто сажать всех других неугодных. Но тут важно не расслабляться и не теряться. Нас много, а значит мы можем следить сразу за всем. Следить за каждым их шагом и продолжать отбивать своих.

Вероятно, что суд по Леониду будет уже сегодня. Обязательно приходите поддержать его!

Один за всех и все за одного!

Алексей Навальный

Прекрасная деталь. Когда Волкова повезли, срок у него закончился, значит, ему должны вернуть телефон. Вернули оба, что были у Леонида при аресте. И он, конечно, начинает звонить адвокатам и семье. А не работают телефоны. Хотя вчера, во время разрешенного звонка, работали.

Два часа недоумевал Волков, пока не догадался разобрать телефоны и не обнаружил, что находчивые полицейские кусочками прозрачного скотча заклеили контакты батареи. Пока заметишь и сообразишь — пройдёт драгоценное время.

Это к вопросу о том, могут ли эти люди подкинуть наркотики. Да не просто могут, это их рутинная работа.

Иван Жданов

Леонида Волкова должны были выпустить из спецприемника в 6 утра. Не выпустили и повезли сразу в ОВД Тверское. Сейчас там составляют протокол за ту же акцию 9 Сентября только в Санкт-Петербурге по ст. 20.2 часть 3.

При этом в материалах дела ещё 8 городов за то же 9 сентября (митинг против повышения пенсионного возраста). И полицейские прямо говорят, что остальные города тоже в ход пойдут.

Если так (а вот тут исключительный случай, когда нет оснований не доверять сотрудникам полиции) держать Леонида будут до октября (а что мешает им потом что-то придумать?).

Это уже история не про то, что нам мешают с выборами. Это да и понятно, что это их главная цель.

Это история про то, что человека незаконно держат за решеткой и планируют держать там еще непонятно сколько.

Тверской районный суд вероятно будет рассматривать дело сегодня.

Приходите поддержать Леонида в суд! Просто безумие!

В суде Леонида Волкова поджидала судья, которую многие помнят по другим резонансным делам.

Кирилл Шулика

Судья Затомская, бывшая Боровкова, та, которая несколько часов отправляла Немцова в спецприемник и не давал стул сесть, сейчас судит Леонида Волкова.

...Судья Боровкова судит его за акцию в Питере. Естественно, несанкционированную, однако акция в Питере против пенсионной реформы 9 сентября была разрешена властями. Но кого это волнует? Более того, нарушена подсудность – его должны судить в Питере. Нет, вообще не должны судить, потому что акция разрешена, а трансляцию он комментировал из Вильнюса, то есть административное правонарушение совершено им не в России. Между тем по КоАП нельзя судить за проезд на красный свет в Австралии судом в России.

Ничего нового, правда, в этом нет. Так сидел и Навальный. Есть тактика закрывать оптом. Ну то есть на несколько лет по ложному обвинению. Или под домашний арест, как ту же Настю Шевченко в Ростове. А тут какие-то немалые сроки дают в розницу. Незаконно дают... И люди в итоге по несколько месяцев в году проводят в спецприемнике. Это огромный позор. В том числе всем нам, что допускаем.

Свободу Леониду Волкову!

Савва Митурич

Они мстят за организацию митинга против Пенсионной Реформы который был аж 2018 году. Вот же гады

Ксения Ларина

За то, что спасли от тюрьмы одного, мстят другому. Это только кажется, что два сюжета о преследовании невиновных не связаны друг с другом( Они связаны!

Судя по всему, по-тихому хотят изолировать Леонида Волкова.

Многих поразила изобретательность правоохранительных органов: череда административных арестов, следующих один за другим – по одному на каждый город, где проходил протест, – это, кажется, принципиально новый способ как можно дольше держать человека за решеткой.

Элла Панеях

Как накрутить вполне уголовный срок по ложной административке. Для тех, кто не следит за сюжетом: человека обвиняют в том, что он сидел на стуле, на тот момент находясь в Латвии, и говорил в интернет про митинги – и по его наущению митингующие повредили какое-то имущество. Дистанционно сподвиг.

Анонимный канал Дмитрия Колезева

Я не юрист, но это же какой-то абсурд, да? Не могут человека несколько раз наказывать за одно и то же действие.



И вообще, нужно какое-то ограничение количества административных арестов подряд, а то ведь так можно человека месяцами в тюрьме держать.



UPD. Юрист Иван Жданов — «Медиазоне»: «Таким образом он [Волков] под арестом может находиться до 9 сентября 2019 года, когда истечет срок давности привлечения к административной ответственности».

Галина Рогова

Собираются шить ему целую череду однотипных дел, чтобы закрыть надолго.

Илья Вайцман

Новая-старая технология: бесконечный "административный арест" вместо многолетнего срока по "уголовной" статье. И скандалу меньше, и эффект практически такой же.

Андрей Артищев

Можно ли судить человека за одно и тоже дело? А бесконечное количество раз? Да, можно.

Юлия Дрогова

"Расстреливать два раза уставы не велят"?

Забудьте. То при Сталине было. Теперь можно.

Алексей Литвинов

За одно деяние наши полиционеры хотят преследовать бесконечно? А суд им в этом поспособствует?

Если да, то на этом вопрос с правосудием в России можно будет считать закрытым окончательно, так думаю.

Надежда Коц

У меня нет слов для печатного комментария.

Это полный разнос.

Как власть может требовать от граждан соблюдения законов, если сама каждый день по самым разным поводам грубейшим образов нарушает свои же законы?!

Люди задаются вопросом, сможет ли общественность так же дружно вступиться за оппозиционного деятеля.​

Марина Слупская

То ли проверка, то ли провокация: выйдут ли люди за Волкова.

Сергей Шпилькин

Журналисты, а ведь это тоже про вас.

Написал заметку? В трех городах состоялись митинги? Не обязательно в Москве, Петербурге и Новосибирске – можно в трех райцентрах.

Получи три срока. Или десять. Сколько майор захочет.

Альфред Кох

Где возмущение журналистского сообщества? Или только своих у мусоров отбиваем? Чисто спросил. Просто интересно, как это у вас работает.

Юлия Коган

Лёня не журналист, но это не даёт права системе держать его в темнице!

Борис Овчинников

Увы, это проверка нас на вшивость. Вписались за журналиста? А готовы в ответ принимать ещё больше жёстких ударов в других точках? А готовы вписаться за жёсткого и колючего политического деятеля?

Между тем Волкова тоже в определенном смысле судят за журналистскую деятельность.

​Оксана Баулина

...Хочу подчеркнуть: Леонида Волкова арестовывают за ведение трансляции — за освещение митингов против повышения пенсионного возраста в разных городах России, то есть за журналистскую деятельность. пожалуйста, приходите сегодня в Тверской суд! #свободуВолкову

Суд арестовал Леонида Волкова еще на 15 суток.

​Комментаторы призывают выступать не только против преследования Волкова и Голунова, но и против разгула насилия со стороны никому не подконтрольных силовых ведомств.

Сергей Романчук

Послушайте, ну что это такое?! Сегодня, завтра, 12 июня нужно выходить на Теврскую, Манежную, куда угодно блин. Силовики совершили конституционный переворот: власть в стране захвачена людьми которые плюют на российские законы и Конституцию, мало того что они в открытую нагло фальсифицируют дела, так теперь оказывается можно бесконечно судить за одно и тоже?! Это что вообще?! Президент бездействует. Что происходит?

Александр Кынев

Дела пошли с такой скоростью, что чувствуешь себя членом сопротивления.

Кирилл Лятс

Это уже похоже на агонию. ..конец близок​

Алексей Скобелев

Очень круто, что все сплотились вокруг наезда на Голунова (и правильно, что сплочение эскалируется и масштабируется). Но сил зла много и бьют они в разные места. [...] И будет правильно дать понятную ответку всем ублюдкам в погонах, которые фабрикуют дела против журналистов, оппозиционеров и просто людей, которые кому-то помешали.

Даниил Лурье

Интересно, когда настанет тот момент, когда справедливые массовые требования освободить Голунова перейдут в такие же массовые требования в принципе остановить офигевших силовиков. Всех же поименно не отбить.

Остап Кармоди

Лозунг "Свободу Голунову" отличный, но "Прекратить полицейский произвол" ещё лучше.