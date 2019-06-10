Суд назначил Леониду Волкову еще 15 суток ареста

Тверской районный суд Москвы назначил соратнику Алексея Навального Леониду Волкову 15 суток ареста по делу об акции против пенсионной реформы в Санкт-Петербурге. Его судили по статье о проведении публичного мероприятия, которое создало помехи для движения.

До этого Волков провел 20 суток в изоляторе временного содержания по делу об аналогичной акции в Москве. Тогда его признали виновным в проведении публичного мероприятия, повлекшего причинение вреда имуществу. Волков должен был выйти из спецприемника сегодня, но был задержан.

​Ранее директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов рассказал "Медиазоне", что полицейские обещают привлечь Волкова к ответственности за митинги против пенсионной реформы ещё в восьми городах.

На сегодняшнем заседании суда защита Волкова утверждала, что 9 сентября он находился за пределами России, и что к нему нельзя применять кодекс об административных правонарушениях. Юрист Вячеслав Гимади также настаивал, что Волков не являлся организатором публичного мероприятия и реализовывал свое право на распространение информации. Ведение трансляции, твит или пост в Фейсбуке не делает подсудимого организатором публичного мероприятия, подчеркнул юрист.

Позиция защиты заключается также в том, что Волкова нельзя дважды судить за одни и те же действия, и что акция в Петербурге была согласована, а последующие отзыв или отмена мероприятия законом не предусмотрены.

Ивану Жданову судья не дала выступить после того, как он встал к ней вполоборота, попытавшись обратиться к слушателям.