Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Суд назначил Леониду Волкову еще 15 суток ареста

Леонид Волков

Смотреть комментарии

Тверской районный суд Москвы назначил соратнику Алексея Навального Леониду Волкову 15 суток ареста по делу об акции против пенсионной реформы в Санкт-Петербурге. Его судили по статье о проведении публичного мероприятия, которое создало помехи для движения.

До этого Волков провел 20 суток в изоляторе временного содержания по делу об аналогичной акции в Москве. Тогда его признали виновным в проведении публичного мероприятия, повлекшего причинение вреда имуществу. Волков должен был выйти из спецприемника сегодня, но был задержан.

  • ​Ранее директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов рассказал "Медиазоне", что полицейские обещают привлечь Волкова к ответственности за митинги против пенсионной реформы ещё в восьми городах.

На сегодняшнем заседании суда защита Волкова утверждала, что 9 сентября он находился за пределами России, и что к нему нельзя применять кодекс об административных правонарушениях. Юрист Вячеслав Гимади также настаивал, что Волков не являлся организатором публичного мероприятия и реализовывал свое право на распространение информации. Ведение трансляции, твит или пост в Фейсбуке не делает подсудимого организатором публичного мероприятия, подчеркнул юрист.

Позиция защиты заключается также в том, что Волкова нельзя дважды судить за одни и те же действия, и что акция в Петербурге была согласована, а последующие отзыв или отмена мероприятия законом не предусмотрены.

Ивану Жданову судья не дала выступить после того, как он встал к ней вполоборота, попытавшись обратиться к слушателям.

  • 9 сентября 2018 года в России прошла акция против повышения пенсионного возраста, организованная сторонниками оппозиционера Алексея Навального. По всей стране было задержано более 1000 человек. Сотрудники полиции применяли к митингующим грубую силу.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG