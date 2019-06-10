В Петербурге задержаны активисты за баннер о "сказочном Путине"

В Санкт-Петербурге полиция в понедельник задержала активистов движения "Весна" Петра Трофимова и Александру Любовикову за акцию с баннером про "сказочного Путина". На них составили административные протоколы по статье о нарушении порядка проведения публичного мероприятия.

Трофимову и Любовиковой грозит штраф от 20 до 30 тысяч рублей или 10 суток ареста. Сейчас им ищут адвокатов. По информации корреспондента Радио Свобода, активистов оставят на ночь в отделе полиции.

7 июня активисты "Весны" вывесили на Лазаревском мосту баннер с надписью: "Путин сказочный или реальный?".

С марта этого года в России действует закон об ответственности за оскорбление власти и государственных символов в интернете. Нарушителям грозит до 100 тысяч рублей штрафа или административный арест сроком до 15 суток.

С момента вступления закона в силу несколько человек уже подверглись административным наказаниям. Наиболее известным стал случай жителя Малой Вишеры Юрия Картыжева, который назвал в соцсети Путина "Сказочным <...>".