В Новгородской области, в городе Чудово 22 апреля Чудовский районный суд оштрафовал на 30000 рублей 34-летнего жителя Малой Вишеры Юрия Картыжева, перепостившего на своей страничке в социальной сети "ВКонтакте" два видеоролика и добавившего к ним свой текст, частью которого было словосочетание "Путин – сказочный *******". Мы поговорили с ним, чтобы узнать, зачем он это сделал и что думает о решении суда.

О том, что суд оштрафовал Картыжева по новому закону "об оскорблении власти" стало известно благодаря аудиозаписи зачитываемого судьёй решения, которую Картыжев выложил на YouTube. Позже официальная информация была опубликована на сайте самого суда.

Картыжев стал первым оштрафованным за оскорбление власти в России, но это не первый случай применения самого закона. В начале апреля "Роскомнадзор" заблокировал сайты нескольких ярославских СМИ за фотографию граффити с надписью "Путин – *****", сделанного 31 марта жителем города (позже он был задержан) на колоннах здания областного управления МВД. После удаления фотографий заблокированные сайты были разблокированы.

Вскоре после этого Роскомнадзор, представители администрации президента России и Генеральная прокуратура устроили закрытую встречу с главными редакторами российских СМИ. На ней чиновники попытались объяснить журналистам, как будет применяться новый закон об оскорблении власти и уточнили, например, что по новому закону нельзя употреблять в прессе выражения "Путин – вор" и "Единая Россия – жулики и воры".

Юрий Картыжев давно ведет борьбу с чиновниками и правоохранительными органами, которые, по его мнению, хотят с помощью административных дел посадить его за решетку: из-за уголовного дела 2014 года о краже, после которого он отсидел почти 3 года в колонии, Картыжев находится под административным надзором и даже самые незначительные правонарушения могут стоить ему свободы. В эмоциональном разговоре с Радио Свобода он заявил, что на самом деле заменил в своих постах на многоточие часть нецензурного слова в словосочетании "сказочный *******", но сотрудники полиции ("ментовские", как он сам их называет) якобы взломали его аккаунт во "ВКонтакте" и отредактировали тексты постов. Он также обвинил судебных приставов в применении насилия отношению к себе и написал на своей страничке, что уже пожаловался на них в прокуратуру.

Картыжев по специальности является токарем-универсалом, но в настоящий момент нигде не работает, потому что не может устроиться по специальности:

"Работать за нищенскую зарплату в 8-9 тысяч – что я, дурачок что ли? Я знаю, как живут люди в Америке. Я уважаю свой труд, занимаюсь спортом, веду активный образ жизни, и просто такая полоса у меня пошла, что сотрудники полиции на меня составляют административные протоколы, наговаривают на меня и нарушают мои права. Они по понятиям работают, а не по закону. Во время допроса они хотели забрать у меня телефон и удалить там все. Они взломали мою страницу и дописали там "Путин – сказочный ******", а я написал "Путин – сказочный дол…", и потом многоточие. В суде подвели меня к столу и говорят: "давай, зачитывай". А я говорю: "чего я буду зачитывать, взломали меня".

Несмотря на то, что на момент распада СССР ему было всего 7 лет, Юрий Картыжев считает образование России как независимого государства незаконным и считает себя гражданином Советского Союза, поскольку он не писал заявления о выходе из советского гражданства. Он рассказывает, что оба поста, за которые его обвинили в "оскорблении власти", сделал 31 марта. Если верить распечатанным скриншотам постов из административного дела, один из них был размещен Картыжевым в 9.53 утра и представлял из себя перепост ролика "Люди о Единой России. Второй соцопрос 2019. Кострома" из канала "Мой протест". Второй пост с фразой "Путин – сказочный *******" был сделан в 21.44 в тот же день и являлся перепостом выпуска видеопроекта "Новости сверхдержавы", одной из тем которого было предоставление Россией безвозмездной финансовой помощи Киргизии в размере 30 миллионов долларов.

Незаконным считает Юрий Картыжев и сам закон, карающий за "оскорбление власти", потому что он якобы проштампован "не соответствующей ГОСТу печатью". Вместо штрафа в 30 тысяч рублей он собирается заплатить государству 30, считая, что деноминация рубля в тысячу раз 1 января 1998 года также не соответствовала закону. Одновременно с этим Картыжев намерен обратиться в Европейский суд по правам человека и говорит, что уже выслал все материалы своего административного дела адвокату, который взялся ему помочь.

Юрий Картыжев высказывается о российских властях так: "Не воруйте, принимайте нормальные законы! Все чиновники ухудшают жизнь россиян. Пенсионной реформой они просто забрали у людей деньги. Мы убиваем своих же пенсионеров, свой народ убиваем. Люди, 40 лет отработавшие на работе, получают по 7 тысяч. Им за таблетки надо заплатить, за квартиру, еще минимум три тысячи на питание. Если мы будем молчать, они нас съедят потихоньку. Я считаю, что нынешняя власть осуществляет геноцид русского народа. Ничего для народа не сделали, ничего. Мы сверхдержава, продаём нефть, газ, а самим себе газ не можем провести. Продаем Китаю электроэнергию по 5 копеек, а нам – по 5 рублей".

Несмотря на штраф за "оскорбление власти" Юрий Картыжев намерен и дальше писать острые критические посты в ее адрес: "А что я незаконно делаю? Это мое законное право, писать с точками. Власть – это публичные люди, а не частные лица, как я их вообще могу оскорбить? Они обворовывают наше государство, они воруют наши недра. Если мы будем молчать, нас потихоньку умертвят. Как я буду молчать? Я буду дальше говорить! Если человек, наемный сотрудник, ведет себя так, продал Байкал, забрал целостность Украины, Крым отжал, он не должен был отбирать Крым. Некоторые люди говорят, что Путин поднял Россию с колен. Ничего он не поднимал, просто у нас нефть и газ. Там обезьяну поставь, она будет лучше вести дела, чем этот Путин. На Путина 43 миллиона в день тратится, у него яхты, самолеты, что это за наемный сотрудник? Я готов бесплатно работать президентом Российской Федерации".

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Из действующих российских политиков Юрий Картыжев поддерживает саратовского депутата-коммуниста Николая Бондаренко, попытавшегося в качестве эксперимента прожить месяц на 3,5 тысячи рублей, мэра Якутска Сардану Авксеньтьеву, победившую в борьбе за свой пост кандидата от "Единой России", и Алексея Навального: "Я считаю, Навальный проделывает хорошую работу, открывает людям глаза, чтобы они проснулись, чтобы осознали, что народ это власть. Чего мы боимся? Путин оградил себя Росгвардией, полицией. Нормальные люди уходят из полиции, потому что раньше были милиционеры, а сейчас – полицаи".

В социальных сетях, например, в Твиттере, уже начался флешмоб под названием #ПутинСказочный******* (практически все участники флешмоба обходятся без звездочек). В рамках сетевой акции пользователи шутят на тему "сказочного *******" и стараются сделать так, что этот хештег вышел топ Твиттера и стал заметным в других соцсетях.

Несмотря на свои слова о намерении заплатить вместо 30000 рублей 30, Юрий Картыжев все же выложил в интернете фото своей банковской карты, призвав своих читателей в социальной сети "ВКонтакте" присылать ему средства для оплаты штрафа.