Экс-главу волгоградского СК задержали по делу о покушении на губернатора

Бывшего начальника управления Следственного комитета по Волгоградской области задержали по делу о покушении на губернатора региона Андрея Бочарова. Об этом сообщается на сайте ведомства. Имя задержанного не уточняется.

Как пишет издание "Блокнот Волгограда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, сегодня утром прошёл обыск у бывшего начальника Следственного комитета Михаила Музраева. Он ушёл в отставку в конце 2018 года.

Сообщалось, что обыски проходят и у вице-губернатора Валерия Бахина, а также у "бизнесменов и чиновников". Утверждалось, что это связано с делом о хищениях.

В ноябре 2016 года неизвестные подожгли дом волгоградского губернатора Андрея Бочарова. По версии следствия, группу злоумышленников возглавлял бизнесмен Евгений Ремезов. Его задержали в мае 2019 года. Ещё трое причастных к покушению, по данным сецслужб, были задержаны в 2017 году. В ФСБ заявили, что мотивом преступления стало "отчуждение в муниципальную собственность центрального рынка" Волгограда, который находился в аренде у структур Ремезова.