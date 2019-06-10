В Нью-Йорке при посадке на крышу разбился вертолёт

На Манхэттене в районе 7-й авеню близ Таймс-сквер разбился вертолёт. Информация о пострадавших пока ограничивается сообщением об одном пострадавшем.

Жители Нью-Йорка особо чувствительно относятся к инцидентам с летательными аппаратами в городе: в памяти горожан остались теракты, когда два пассажирских самолёта вразались 11 сентября 2001 года в два небоскрёба.

На Манхэттене немало вертолётных площадок, устроенных на крышах зданий. При дождливой погоде или тумане посадка требует особых навыков. Городские власти пока не уточняют причины аварии, но говорят, что при посадке на крышу вертолёт "загорелся".