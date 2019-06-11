WSJ: убитый брат Ким Чен Ына мог быть информатором ЦРУ

Сводный брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Чен Нам мог быть информатором Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, брат Ким Чен Ына неоднократно встречался с агентами ЦРУ и перед своей смертью в Малайзии в феврале 2017 года также направлялся на встречу с представителем разведки.

В то же время источники в правительстве США говорят, что Ким Чен Нам, который долгое время жил за пределами страны, не обладал достаточной степенью влияния в КНДР, чтобы иметь доступ к ценной информации. При этом собеседники издания не исключили, что Нам мог быть связан со спецслужбами других стран, в частности Китая.

Подтвердить эту информацию ни одному другому СМИ не удалось.

Ким Чен Нам был убит в феврале 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура. Ему набросили на лицо платок, пропитанный нервно-паралитическим веществом мгновенного действия. За убийство были осуждены две женщины. Их адвокаты заявили, что обе убийцы были обмануты, думая, что они участвуют в реалити-шоу или розыгрыше. Сейчас они уже вышли на свободу.

Ким Чен Нам был старшим сыном бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира и долгое время рассматривался как его преемник, но попал в опалу и поселился за границей. После смерти отца, страну возглавил его младший сводный брат Ким Чен Ын. Нам критиковал политику Пхеньяна. По сведениям южнокорейской разведки, за его убийством могут стоять спецслужбы КНДР. США тоже обвинили Пхеньян в отравлении Ким Чен Нама и ввели новые санкции в отношении Северной Кореи.