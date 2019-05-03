Вторая осужденная за убийство брата Ким Чен Ына вышла на свободу

28-летняя гражданка Вьетнама Доан Тхи Хыонг, осуждённая в апреле за убийство старшего брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Чен Нама, вышла на свободу через месяц после приговора, сообщает журнал Time со ссылкой на её адвоката.

Ким Чен Нам был убит в феврале 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура. Ему набросили на лицо платок, пропитанный нервно-паралитическим веществом мгновенного действия. За убийство были осуждены две женщины — Доан Тхи Хыонг и индонезийка Сити Айсиа. Их адвокаты заявили, что обе убийцы были обмануты, думая, что они участвуют в реалити-шоу или розыгрыше.

Доан Тхи Хыонг 1 апреля была приговорена к трём годам и четырём месяцам тюрьмы. На свободу она вышла, подав прошение о досрочном освобождении по прошествии двух третей срока, который отсчитывался с момента её ареста. Сити Айсиа вышла на свободу в марте.