В Одессе при пожаре в клинике погибли шесть человек

Шесть человек погибли при пожаре в одесской психиатрической клинике в понедельник – пятеро пациентов и медсестра. Ещё пять человек госпитализированы с отравлением угарным газом. По сообщению городских экстренных служб, пожар произошёл в понедельник, 10 июня. Огонь охватил значительную часть одноэтажной здания клиники.

Среди погибших медсестра и пять пациентов, сообщает корреспондент Украинской редакции Радио Свобода. Причина пожара расследуется. Возбуждено уголовное дело в связи с подозрениями о нарушении техники безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с человеческими потерями и назвал произошедшее "ужасной трагедией". Президент назначил комиссию по расследованию причин и обстоятельств пожара.