Пропавшую самую дорогую картину мира нашли на яхте саудовского принца

Картина "Спаситель мира" проданная на аукционе Christieʼs в 2017 году за рекордные 450 миллионов долларов, находится сейчас у наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. В марте газета The New York Times сообщала, что работники Лувра не могут найти картину перед выставкой Леонардо да Винчи, на которой она может быть выставлена.

По данным двух источников индустриального портала Artnet.com, "Спаситель мира" сейчас находится на принадлежащей бин Салману суперъяхте "Сэрин". Согласно порталу Marinetraffic, в последний раз 134-метровое судно было замечено 26 мая в порту Порт-саида в Египте, рядом с Суэцким каналом. Бин Салмана ранее называли возможным конечным владельцем картины, купленной на аукционе его близким союзником — другим саудовским принцем.

В сентябре 2018 года "Спасителя" планировали показать на выставке в Абу-Даби, но затем её отменили без объяснения причин. Это произошло на фоне обсуждения подлинности картины — многие эксперты считают, что она написана не Леонардо да Винчи, а учениками его школы. Это потенциально снижает стоимость работы в сотни раз.