В Москве задержан подозреваемый в погроме в редакции "Сноба"

В Москве задержали 24-летнего мужчину, который, по версии следователей, может быть причастен к погрому в редакции издания "Сноб". Об этом во вторник сообщило агентство "Интерфакс".

В полиции заявляют, что задержанный – "житель ближнего зарубежья", и что он похитил ноутбук, принадлежащий одному из сотрудников организации, от которой в МВД поступило заявление. Возбуждено уголовное дело по статье о краже, ущерб оценивают в 90 тысяч рублей, сообщает "Интерфакс".

"Сноб" со ссылкой на полицию пишет, что мужчина, устроивший погром, перед этим напился, поссорившись с женой.

"На месте офиса “Сноба” мог быть любой магазин, кафе, прачечная. И что если бы он не прихватил с собой в беспамятстве ноутбук и моноблок, то его действия в УК квалифицировались бы просто как хулиганство, а теперь – кража со взломом", – заявила главный редактор "Сноба" Ксения Чудинова. Она от имени редакции призвала к милосердию по отношению к молодому задержанному.

Накануне Чудинова рассказала, что ночью 10 июня неизвестный проник в офис, отжав металлическую дверь, сбросил на пол компьютеры и другую технику, после чего устроил погром в соседнем помещении, которое принадлежит другой организации. Тогда о причинах случившегося не сообщалось.

Часть сотрудников "Сноба" временно работают в офисе телеканала "Дождь". Редакция издания просит помощи в восстановлении оборудования и офиса.