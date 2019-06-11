Глава МВД Белоруссии Игорь Шуневич подал в отставку

Глава МВД Белоруссии Игорь Шуневич, известный гомофобными высказываниями, ушел в отставку, сообщает Би-би-си. Он руководил республиканским министерством семь лет.



Президент Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра, проведя с ним последнюю беседу, которая продолжалась около трёх часов. Во время беседы министр заверил президента, что в настоящее время Белоруссия, по статистическим данным и по оценкам специалистов, одно из самых стабильных и безопасных государств в Европе.



После встречи с Лукашенко Шуневич вышел из кабинета главы государства и объявил журналистам, что подал прошение об отставке, которое президент принял. Позже информацию об отставке Игоря Шуневича подтвердила пресс-служба Лукашенко.



Весной этого года Лукашенко объявил, что будет баллотироваться на очередной президентский срок. Выборы должны пройти в 2020 году. Достоверных сведений о причинах ухода с Шуневича с поста главы МВД пока нет, отмечается в публикации Би-би-си.