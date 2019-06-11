Семья помощника главы управления ФСБ по Москве подполковника Марата Медоева владеет недвижимостью на сумму в сотни миллионов рублей. Такие утверждения содержатся в расследовании Фонда борьбы с коррупцией. Ранее издание "Проект" связывало Медоева-младшего с уголовным делом против журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Отец подполковника — генерал-майор Игорь Медоев десять лет занимал должность помощника министра обороны. Газета "Вечерняя Москва" называет его ветераном Центра спецназначения ФСБ. У него Фонд борьбы с коррупцией обнаружил 200-метровую квартиру в элитном жилом комплексе вблизи рядом с центром Москвы с оценочной стоимостью около 200 миллионов рублей.

Кроме того, семья Медоевых владеет тремя квартирами общей стоимостью около 140 миллионов рублей рядом с Садовым кольцом в центре города.

На старшего Медоева оформлена нежилая пристройка в центре города, которую тот сдает Московской автодорожной инспекции за два миллиона рублей в месяц. При этом свёкор его дочери ранее возглавлял это ведомство, утверждает основатель ФБК Алексей Навальный.

Ранее издание "Проект" сообщало, что уголовное преследование журналиста "Медузы" Ивана Голунова может быть связано с готовящимся им материалом, в котором упоминается возможная связь Марата Медоева с похоронным бизнесом в Москве. Навальный отметил, что Марат Медоев ранее в 2017-м году продал свой автомобиль полному тёзке начальника отделения в похоронном предприятии "Ритуал".