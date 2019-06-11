Муратов: в решении о судьбе Голунова "принимал участие Путин"

Председатель совета директоров "Новой газеты" Дмитрий Муратов рассказал изданию The Bell о переговорах с властями относительно судьбы журналиста "Медузы" Ивана Голунова, участником которых он был в последние дни.

По словам Муратова, еще до суда об избрании меры пресечения Голунову в субботу, 8 апреля, он вместе с главным редактором "Эха Москвы" Алексеем Венедиктовым встретились с двумя заместителями мэра Москвы Сергея Собянина, а также начальником ГУ МВД по Москве Юрием Барановым. По словам Муратова, все участники этой встречи после обсуждения поняли, что "аргументы обвинения страшно шаткие", и "родилась идея, что надо отпустить Ваню хотя бы под домашний арест". По словам Муратова, суд принял во внимание общественное мнение и отправил Голунова под домашний арест, а не в СИЗО – что уже было необычно для статьи о сбыте наркотиков, по которой он обвинялся.

В принятии решения о "следующем шаге", по словам Муратова, принимал участие президент России Владимир Путин. В понедельник уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова "подробнейшим образом" доложила ему о ситуации (об этом сообщалось и на сайте Кремля). "Политическое руководство страны приняло правильное решение", – сказал Муратов.

По сути, решение освободить Голунова было принято ещё в понедельник, но, по словам Муратова, "всё должно было проходить на законных основаниях", поэтому журналиста отпустили на следующий день, 11 июня, когда появились результаты экспертизы, показавшей, что Голунов не касался якобы найденных у него наркотиков.

По словам Муратова, "решительное влияние на ситуацию" оказало письмо с требованием освободить Голунова и готовность тысяч людей выйти на марш в его поддержку 12 июня.

При этом сам Муратов, как и главный редактор The Bell Елизавета Осетинская, а также руководители "Медузы" и адвокат Голунова Сергей Бадамшин – после того как с Голунова сняли обвинения, призвали не выходить на несогласованный марш в защиту журналиста. Инициаторы марша – московские активисты и журналисты – позднее заявили о провале переговоров в мэрии и написали, что не могут никого призвать на акцию.