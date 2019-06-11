Мэрия Москвы не согласовала марш в поддержку Голунова

Инициаторы марша в поддержку журналиста Ивана Голунова, который они намеревались провести в Москве 12 июня, заявили о провале переговоров в мэрии о его согласовании.

"В связи с этим мы слагаем с себя полномочия инициаторов этой акции и считаем невозможным призывать вас выходить на нее — поэтому каждый пускай решает сам", – написали организаторы на странице марша в Фейсбуке.

Об интересе к участию в марше ранее заявили около 16 тысяч пользователей Фейсбука. Главным требованием акции должно было стать освобождение журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Его, однако, вечером во вторник выпустили на свободу, прекратив уголовное преследование.

Ранее "Медуза" опубликовала заявление руководителей издания Галины Тимченко и Ивана Колпакова, а также журналистов Дмитрия Муратова и Елизаветы Осетинской и адвоката Сергея Бадамшина по поводу прекращения уголовного дела в отношении Ивана Голунова. В нём предлагается перенести акцию в поддержку журналиста на другой день.

Сам Голунов после того, как его отпустили из-под ареста, сказал: "Мне кажется, [вместо завтрашнего марша] лучше уделить время близким и родным".

Ряд пользователей Сети заявляют, что они все равно намерены выйти на акцию, чтобы потребовать от властей освободить политзаключенных или пересмотреть репрессивную политику по статье о наркотиках.