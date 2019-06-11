Уголовное дело в отношении Ивана Голунова прекращено

Уголовное дело в отношении журналиста "Медузы" Ивана Голунова прекращено. Об этом сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Решение было принято в связи с недоказанностью вины журналиста. Голунов будет освобожден из-под домашнего ареста во вторник.

Колокольцев заявил, что будет ходатайствовать перед президентом России Владимиром Путиным об отстранении от должности начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина. Министр также заявил, что потребует отставки начальника УВД по Западному округу столицы Андрея Пучкова. Сотрудники полиции, которые задерживали Голунова отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Журналиста обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Он был задержан в Москве 6 июня. Полиция утверждала, что у Голунова при себе и дома были обнаружены наркотические вещества. Журналист настаивал, что наркотики ему подбросили. Его адвокаты указывают на многочисленные нарушения при задержании и после него.

В защиту Голунова – или с призывами максимально прозрачно расследовать его дело – выступили ряд международный организаций, известные журналисты и деятели культуры, политики. Следствие просило суд отправить его под стражу, но суд назначил домашний арест до 7 августа.

Поздно вечером в субботу стало известно, что уголовное дело Голунова передали из полиции Западного округа Москвы в Главное следственное управление МВД по Москве.