"До полной победы правды". Споры вокруг марша в поддержку Голунова

Колоссальный резонанс вокруг ареста Ивана Голунова принес свои плоды: вечером 11 июня стало известно, что МВД закрыло его дело. Те, кто защищал журналиста, и надеяться не могли на такую полную и безоговорочную победу - и на какое-то время соцсети захлестнул поток ликования.

Александр Тимофеевский

Пару часов назад Матвиенко выразила недоверие силовикам, и враг бежит, бежит, бежит. Уголовное дело против Голунова прекращено. Уже сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста. Задержавшие его полицейские отстранены от работы. Министр Колокольцев обещал ходатайствовать перед Путиным об увольнении начальника ГУ МВД по ЗАО Москвы. Ура, товарищи, дамы и господа, дорогие друзья!

Илья Красильщик

Зрелище трагикомичное. Десятки камер ждут, чтобы заснять уникального в России человека — человека, дело которого закрыли.

Миша Козырев

Вокруг сразу будут друзья-приятели, которые скажут:

"Ну видишь, я же говорил... это же сразу было понятно!...".

Улыбнитесь им.

Это произошло благодаря непонятливым.

Антон Долин

Да-да-да, и обязательно объясните еще, как властям наплевать на оппозиционные акции протеста (особенно несанкционированные), как им нет дела до этих неудачников. Как они совершенно не опасаются какого-то там недовольного меньшинства, когда за них горой лояльное большинство.

Алексей Медведев

Я бы так сформулировал: впервые с 1991 года в России что-то произошло. То, что можно назвать событием, а не просто механическим сцеплением причин и следствий. Что будет дальше, никто не знает, но будет по-другому.

Илья Жегулев

Завтра кажется впервые напьюсь в День России.

Это и правда все оказалось страшным сном.

Спасибо всем, кто это сделал сном.

Иван Колпаков

Это победа

Мы счастливы

Я плачу

Спасибо вам всем

Слезы счастья текли не только у главного редактора "Медузы", но и у пресс-секретаря МИД - как и у других чиновников, блогеров и сотрудников прокремлевских СМИ, которым вовремя объяснили, что этот конкретный протест поддерживать можно и нужно.

Мария Захарова

⚡ Принято решение прекратить уголовное преследование журналиста Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления - глава МВД

⚡ Журналист Голунов будет освобождён из-под домашнего ареста, обвинения с него сняты — глава МВД

Лучший день. До слез. Счастье.

​Константин Косачев

С искренней радостью отношусь к исходу дела Голунова.

Спасибо всем, кто встал за него.

Понимание тем, кто за него не встал.

Пожелание тем, кому придётся все это объяснять, - сделать это честно и покаянно.

И самое главное.

Возмездие тем, кто это сотворил.

Поимённое, разумеется.

Вне всякого сомнения, исход дела - это победа гражданского общества в России.

Вне всякого сомнения, это поражение всех тех, кто не подозревал о существовании в России гражданского общества.

Оно есть. И это главное.

Кристина Потупчик

Что можно сказать по этому поводу? Власть сильна тогда, когда умеет признавать ошибки. И то, что Колокольцев не стал покрывать устроивших подставу сотрудников МВД — это победа закона, победа справедливости, победа гражданского общества, и в конечном итоге — победа государства.

Надеюсь, из этой истории будут сделаны соответствующие выводы, которые позволят предотвратить повторение подобных случаев.

Особенно показательным многим комментаторам показался один из твитов Маргариты Симоньян.

Звучали призывы не останавливаться на достигнутом.

Иван Преображенский

Дело за малым - публично назвать и посадить заказчиков.

Александр Баунов

Теперь, после того как прекратили в одну сторону, надо начать в другую. Наказать организаторов. Проверить всех, кто сидит по этой статье. И другие проверить. Прекратить

дело против Серебренникова, которое на глазах у меня разваливалось в суде. Напугать органы правопорядка так, чтобы думать забыли о заказных делах, а честных людей в них найти, поощрить и защитить. Остальных не пускать даже в охранники капустных насаждений. Только производительный ручной труд.

Екатерина Кронгауз

Хочу теперь все знать о делах следователя Лопатина и о делах, где был Серега понятым

Василий Гатов

Это типичная "минимизация ущерба". Свести всё к однократному грубому нарушению, не допустить даже возможности выявления систематических преступлений.

Ринат Низамов

Преступление против Ивана Голунова - это дело Евсюкова-2, дискредитирующее всю полицию и требующее немедленного реформирования правоохранительной системы в стране - системы, где неугодному журналисту подбрасывают наркотики, избивают невиновного, пресс-служба УМВД публикует липовые фото, а офицеры прикрывают всё это беззаконие в эфире государственных каналов. Если такое происходит в центре Москвы, то представьте, какой ментовской беспредел творится в остальной России. Система прогнила насквозь, ей больше доверия нет.​

Когда волна ликующих комментариев пошла на спад, разгорелись споры о судьбе марша протеста в Москве, назначенного на 12 часов 12 июня - многие убеждены, что именно угроза массовых протестов заставила власти прекратить дело в такой короткий срок.

Аркадий Дубнов

Крышку кипящего котла приказано полностью снять. - абы чего в результате завтрашнего марша За Голунова не вышло....

Руководители "Медузы" Галина Тимченко и Иван Колпаков, журналисты Дмитрий Муратов и Елизавета Осетинская, а также адвокат Голунова Сергей Бадамшин выпустили заявление, в котором предложили перенести марш с 12 июня на другой день, который удастся согласовать с мэрией:

Свобода Ивана — отличный повод для праздника. Мы хотим, чтобы на этом празднике мы все были вместе. Переговоры с мэрией по поводу завтрашней акции зашли в тупик. Наше предложение: завтра немного выпить, а в ближайшие дни добиться согласования акции в центре Москвы. Мы убеждены, что нам не смогут отказать.

Заявление вызвало в соцсетях множество возмущенных откликов. Тем временем "провластная фракция" поддержавших Голунова в спешном порядке согласовала с мэрией другой митинг.

Александр Морозов

как увлекательно и быстро все повернулось: пакетом к освобождению Голунова сразу пошло сообщение о том, что "политические наркоманы" Владимир Соловьев, Е.Винокурова и кто-то там еще уже согласовали митинг на Сахарова на 16 июня, а Тимченко, Муратов и др. призвали завтра не выходить, а митинг будет потом, мы согласуем. Прямо на глазах формируется коалиция во главе с тов. Вайно "Гражданские против силовиков за прекрасную россию будущего". (Чувствуется, что "общественность" может отстать от паровоза, так он быстро поехал)...

Иван Курилла

Вы сами собрались и решили "отменить" завтрашний марш, или у вас состоялись на эту тему переговоры с представителями власти?

Вы полностью отдаете себе отчет в том, что этим вы сводите протест к освобождению одного человека (несмотря на то, что вы там написали про все хорошее в следующем абзаце)?

Вы уже знаете, что "в ближайшие дни", а именно 16 июня власть уже согласовала акцию на эту тему, - и знаете, каким заявителям? Вы присоединитесь к той акции и будете считать это нормальным?

Каким вы видите оптимальный результат поднявшейся волны протестов, начавшейся с задержания Ивана Голунова?

Ну и (чисто из любопытства) - где вы были в новогодние праздники 2012 года?

Василий Сонькин

Пост от Медузы — хтонический <ужас>, слив и гвоздь в гроб перспективы нормально поговорить про 228, а не только про Голунова. Ужасно рад, что Ивана отпустили, но как же я зол на руководство Медузы, что они в одностороннем порядке отменили завтрашний марш и внесли смуту. Давайте, пожалуйста, будем смотреть на эту проблему системно, и не позволим сейчас свести разговор к перегибу на местах. Мы все живем в War on drugs, и каждый из нас может стать жертвой этой войны.

Отдельно доставляет тот факт, что это предложение было опубликовано без разговора с организаторами марша. Без консента, так сказать.

К пожеланиям не ходить на митинг присоединился и сам Иван Голунов - выйдя из-под стражи, он посоветовал участникам протеста вместо этого "уделить время близким и родным". Редакторы, подписавшие заявление на Медузе, выступили с дополнительными пояснениями - которые, впрочем, не улучшили ситуацию.

Иван Колпаков

По поводу марша. Я только что написал в слэк всей Медузе, просто скопирую сюда это сообщение с минимальными правками:

Про марш. Наша позиция: мы отбили нашего парня, всем огромное спасибо. Это общая победа, результат невероятной кооперации людей. Но активизмом мы не занимаемся и не хотим быть героями сопротивления, простите. Поэтому на завтрашнюю акцию не призываем. Если люди пойдут — будем освещать плотно, как положено. Всегда после таких событий хочется продолжить, но нас ждет работа, дофига работы, больше чем когда-либо.

Вот, ну и еще. Мы все очень мало спали в последние дни. Завтра сядем и опять будем сочинять план действий, но уже на свежую голову.

Елизавета Осетинская

раз уж так много разных слов сказано (и написано в личку), разъясню:

1) Пожалуйста, не вовлекайте сейчас в волну Ивана – его только освободили, ему просто надо отдохнуть, прийти в себя и (!!!!) воздержаться от любых резких телодвижений, которые могут ему навредить, говорят адвокаты

2) мы (я) не призываю вас ходить или не ходить на акцию – решение ваше, все взрослые самостоятельные люди. Не говоря уже о том, что у нас нет и не было никакого мандата на акцию – мы не организаторы (ни 12, ни, боже, 16го). Я в жизни не организовала ни одного публичного ничего, кам он!

В России есть еще масса несправедливостей, которые нужно исправить, но для нас главным вопросом конкретно завтра было именно освобождение Вани, за которого я лично готова была биться насмерть -143%. Вот и весь смысл поста.

Анна Наринская

Прочла послание главреда Медузы Ивана Колпакова, что «активизмом они , уж простите, не занимаются». С какого перепугу, уж простите, это высокомерие? А что были эти пикеты, воззвания, дежурства у суда - как не активизм? Да и кто Колпаков такой, чтоб так высокомерно писать об активистах - стоящих в круглогодичных пикетах , ходящих по судам, выходящих - рискуя - на несогласованные акции? Я б хотела быть активисткой вот в этом нашем контексте - да кишка тонка.

И как я ненавижу это слово рррработа, произносимое с придыханием. Да, Медуза неплохо делает свою работу за деньги. А активисты стоят в пикетах бесплатно. В том числе за Ивана Голунова. И - важное, что надо знать об активистах. Не дай бог, что то опять случится с сотрудником Медузы - они за него опять впишутся, несмотря на то, что Колпаков их занятие считает недостойным того, чтоб им заниматься.

Раньше не совсем понимала что такое « испанский стыд». Читая текст Колпакова - поняла.

Елена Зелинская

Ни в коем случае не берусь комментировать про участие или неучастие в марше, это личное дело каждого. В моей жизни случалось всякое, но прямой угрозы, как Ивану, переживать не случалось, не знаю, на какие компромиссы пошла бы в таком случае... Однако мне показалось любопытным его пожелание тем, кто собирался выйти на марш в его защиту, причем выйти под дубинки, - кто мог представить, что концепция поменяется на глазах изумленной публики? - вместо этого провести время с близкими.

Интересно, где бы он был сейчас, если бы те, кто стоял в очереди на пикет, предпочли бы съездить на пикник?

Леонид Бершидский

...А что касается известного текста Колпакова, я бы в подобной ситуации изложил так (не могу не примерять на себя):

Мы благодарны всем, кто в эти дни поддержал Ивана Голунова. Он заслужил эту поддержку не только тем, что был невиновен, но и своей качественной и самоотверженной работой. В публикации таких текстов, какие пишет Иван, наша основная, если не единственная, ценность для читателей. Сейчас мы все, и он, вернемся к выполнению этой функции. Акции в поддержку других невинно арестованных и осужденных, в том числе в ближайшие дни, будем освещать как журналисты. И продолжим доступными нам средствами расшатывать систему, в которой положительные исходы вроде освобождения Ивана достигаются в первую очередь непубличными действиями и лишь во вторую -- оглаской.

Многие собирались участвовать в марше не только ради Голунова, но и ради других политзаключенных, которые продолжают оставаться за решеткой.

Александр Рыклин

А вы чувствуете, какая мощная кампания противодействия акции 12-го июня... Они, сука, вообще всех мобилизовали... Все скрытые резервы пущены в ход... Последние незамаранные репутации брошены на погашение протестной активности... Я тут у кого-то прочел, что, освободив Голунова, общество "прошло тест"... Нет... Тест будет завтра...

Очень жаль, что людям не хватило ума и такта просто промолчать. Идите, говорят, бухайте, все хорошо, все победили... Ну, родителям фигурантов "Нового величия" расскажите, что все хорошо, Лене Волкову, Льву Пономареву, которому сегодня опять выписали хер знает, какой штраф. Родственникам Олега Сенцова расскажите, как у вас все хорошо, пусть они с вами порадуются за Ваню... Очень жаль что эта история заканчивается вот таким говном... И, если мы не хотим, чтобы она так позорно закончилась, пусть нас завтра будет много!

Игорь Эйдман

Не день сегодня, а феерия.

Ликует публика московская.

Ну вы поняли, почему я вспомнил этот стишок времен хрущевско-маленковской оттепели. :)

Свершилось, свершилось! Государь явил миру чудо милосердия! Оклеветанный журналист освобожден из узилища! Московская публика, захлёбываясь от восторга, целует полы походного плаща императора. Захарова рыдает на плече Венедиктова. Скабеева с криком "Христос воскрес!" бросается на шею брезгливо морщащегося от слова «Христос» Познера.

Оттепель? Да нет, просто менты сработали привычно бестолково и грязно. Однако то, что проходит с простыми людьми, не проканало для посадки известного журналиста. В следующий раз будут аккуратнее.

Прекрасно, что Иван Голунов на свободе. Но Сенцов доходит в лагере за полярным кругом, но крымских татар арестовывают практически каждый день, но молодых российских правдоискателей продолжают гнобить по пыточным делам. Рано торжествовать, господа-товарищи.

Евгений Левкович

Ужас - от осознания того, что если бы на месте Голунова оказался "простой человек", у которого нет стольких друзей, по-настоящему героических, вокруг которого нет стольких неравнодушых коллег, этот человек сел бы минимум, минимум на десять лет. Это целая жизнь.

И таких людей в России - десятки тысяч, сотни тысяч.

Их бьют в отделах полиции прямо сейчас.

Суды над ними идут прямо сейчас.

Они в тюрьмах прямо сейчас.

​Андрей Чернов

Не поспоришь.

Виктория Ивлева пишет:

Олег Сенцов — сидит

Юрий Дмитриев — сидит

Артем Милушкин из Открытой России — сидит

Российские сироты — сидят по своим детским домам

Люди, продававшие сертифицированный пищевой мак — сидят

Аню Павликову, Машу Дубовик и других ребят из Нового Величия — судят

Виктора Филинкова из Сети — пытали

Больной Павел Гриб — сидит

Леонид Волков — сидит

Больной Станислав Клых — сидит

крымские татары — сидят

украинские моряки — сидят

ученый Кудрявцев — сидит

война — идет

Катерина Гордеева

Все невинно осуждённые, томящиеся в СИЗО по сфабрикованным делам должны освобождены. Оказывается, справедливость существует. Важно в неё верить и биться за неё всем вместе. До полной победы правды. Такое, мы теперь знаем, возможно.

Часто высказывается предположение, что в обмен на свободу Голунова от "Медузы" потребовали, чтобы издание призвало граждан не ходить на митинг.

Михаил Пожарский

Тимченко и еще несколько журналистов заявляют, что 12-го никуда идти не надо, а надо выпить и ждать санкционированных мероприятий (тут же с нарушением закона согласуют митинг Винокуровой-Гусева).

Тимченко поясняет заявление тем, что адвокат Бадамшин попросил ее "подумать о безопасности и здоровье Голунова в ближайшие дни" (это цитата!).

Не нужно быть инсайдером с источниками в Спасской башне Кремля, дабы высказать предположение: похоже, "Медузе" сделали предложение, от которого невозможно отказаться. И обвинять "Медузу" не следует — не дай Бог никому оказаться в ситуации, когда вашего близкого человека используют для шантажа в качестве заложника.

Просто следует помнить, что это именно нынешняя власть ставит людей в такие ситуации. А как называется тот, кто использует страх, шантаж и заложников, чтобы добиваться своих целей?

Альфред Кох

Ну, ок, допустим, что освобождение Голунова было обставлено условиями. И, в частности, власти потребовали взамен отменить завтрашнее шествие.

Но к кому это требование обращено? К Тимченко, Колпакову, Осетинской и др.? Но как они могут отменить это шествие? Они же не управляют этими людьми! Этими людьми вообще никто не управляет!

Возможно, что Навальный смог бы уговорить этих людей не выходить. Но во первых, он смог бы это сделать ценой фатальных репутационных потерь, во-вторых, все равно какая-то часть людей его бы не послушалась, а в третьих, он этого никогда не сделает.

Тогда на что расчёт? На то, что раз Медуза и Ко против завтрашнего шествия, то значит в нем участвуют маргиналы, которые не могут в случае ареста расчитывать на такую же поддержку как Голунов? И значит можно устроить винтилово в самом жёстком варианте?

Разве, что это... Интересно, а Тимченко, Колпаков, Осетинская и др. это понимают? Понимают, что в обмен на освобождение Голунова им заткнули рот в отношении тех, кого завтра посадят? И как им такая мена? Ничего?

Или они по другому это оценивают? Типа свой Голунов дороже сотни навальновских шизиков? Ну, да... Ну, да... Бабы ещё нарожают... Как все это знакомо...

Инициаторы марша 12 июня попытались все-таки согласовать его с мэрией, но потерпели неудачу. Многие, несмотря на угрозу оказаться за решеткой, решили все же выйти на марш.

Илья Азар

Власть выполнила под давлением два условия Марша за свободу Ивана Голунова, но осталось третье: «Наказать тех, кто подбросил наркотики, сфабриковал и заказал уголовное дело»

Считаю, что отменять Марш 12 июня — неправильное решение (добиваться выполнения третьего требования нужно завтра), но спорить с Галиной Тимченко, Иваном Колпаковым, Дмитрием Муратовым и Елизаветой Осетинской смысла не вижу. Тем более заочно - ведь они даже не предупредили, что выступят с предложением отменить марш 12-го и провести мероприятие позже.

Но надо понимать, что люди (не знаю сколько) все равно выйдут завтра к Чистым прудам, и просто так отменять марш нельзя. Я, кстати, приду.

поэтому уже час инициаторы марша решают (да у нас была демократия, и БОЖЕ как это непросто), что делать дальше и склоняются к тому, что нужно договариваться с мэрией о проведении марша 12 июня.

Я лично считаю, что и это неверное решение (по причинам, описанным в посте), поэтому выхожу из инициаторов марша. Надеюсь, все пройдет удачно, и мы все равно победим. Извините, если что.

Виктор Шендерович

О господи, какая опять скука. И тоска. Сейчас "переговорщики" будут делать вид, что это им удалось освободить Голунова, а не нам всем в результате беспрецедентного давления. И будут убеждать не выходить завтра на улицу. И сильно подставят тех, кто выйдет. И останутся сидеть десятки заведомо "политических" - от девочек из "Нового величия" и Леонида Волкова до украинских заложников.

Я уже не в Москве и обычно в таких случаях воздерживаюсь от призывов, но надо выходить и выходить ВСЕМ.

С переформатированными требованиями - свободу всем политическим заключенным! ВСЕМ

Лизавета Нестерова

Огромное количество людей написали мне, что пойдут завтра на Чистопрудный бульвар. Я все еще чувствую свою ответственность за происходящее завтра. Мы ничего не отменяем и идем сами полным нашим организационным составом. Я не знаю, что скажут сегодня моим коллегам в мэрии. Я знаю, что они сейчас делают все возможное, чтобы завтрашний марш был мирным.

...Марш 16 июня, который за один день согласовали Павлу Гусеву и Екатерине Винокуровой не вижу смысла обсуждать. Я 16-го никуда не иду и вам не советую. Если меня читает кто-то, кто еще общается с Екатериной Винокуровой, передайте ей от меня привет.

Зоя Светова

Власть больше всего не хочет, чтобы испортили праздник 12 июня и люди прошли по своему городу с требованиями прекратить фальсификации.

Мэрия убедила редакцию Медузы и других, что если Марша не будет, то Голунова освободят.

Это очень простая разводка. Голунова все равно рано или поздно бы освободили. Не сегодня, так перед 20 июня, перед "Прямой линией".

В августе 1968 года на Красную площадь вышло восемь человек. И они не договаривались с мэрией. Им просто было стыдно. Они рисковали больше, чем рискуют те, кто выйдет завтра.

Дело против Ивана Голунова прекратили. Но это не значит, что Марш в защиту Голунова надо отменять. Его надо ПЕРЕФОРМАТИРОВАТЬ.

Даешь митинг в защиту всех невинно осужденных! Их дела должны быть ПЕРЕСМОТРЕНЫ

И Тех, кто сидит по заведомо сфабрикованным делам.

За пересмотр их дел. Их имена известны: Алексей Пичугин, Виктор Кудрявцев , Юрий Дмитриев, Анастасия Шевченко, Милушкины, Леонид Волков, фигуранты дела "Нового величия", дела "Сети", фигуранты "Театрального дела", Олег Сенцов, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Валентин Выговский, крымские татары. Каждый может добавить того невиновного или осужденного или подследственного, о деле которого он писал или знает.

Другого шанса высказать власти, все, что мы хотим ей сказать и попробовать сделать так, чтобы власть нас услышала, у гражданского общества в ближайшее время при таком раскладе и способности идти на разводки, увы, не будет.

Илья Файбисович

Текстовая задача.

Дано: десятки тысяч неглупых, в кои-то веки политически мыслящих людей, желающих выйти завтра уже теперь не только и не столько за Ивана Голунова, но за всех, кому подбрасывают, против всех, кто подбрасывает, и так далее.

При этом известно, что группа людей, включающая в себя непропорционально много начальников Ивана Голунова, в обход вдохновителей марша и не предупредив их, воспользовалась своим временным медийным рычагом и предложила отменить марш и вместо него «всем выпить» и что-нибудь такое по старинке согласовать.

Также известно, что группа разной лоялистской шушеры уже согласовала митинг на выходных.

Вопрос на пятерку в четверти: что делать?

Остап Кармоди

Разбудите меня через сто лет и спросите, что Россия? Я отвечу - сливают протест.

Ира Ролдугина

Прочла, что Тимченко и другие предлагают завтра «выпить» (спасибо, но я лучше обожрусь мороженым) и ждать от мэрии «согласования». Ну как так можно. Предавать даже не принципы, а здравый смысл. Всё равно пойду. У Петровки 38 тоже шмонали в эти дни периодически, но никто не ушёл и мы стояли. Наше право. Форточку приоткрыли общими усилиями и тут же жалобы на сквозняк.

Константин Чернозатонский

лично я завтра тем более пойду, потому что толпы буквально сидят по сфабрикованным делам и неправосудным приговорам. и среди прочих не видно конца и краю делу "Нового величия", например

Варвара Бабицкая

На марш завтра идти надо. В субботу — не надо ни за что, это подстава. Воодушевление нельзя отложить до согласования, это очевидно. На заявление «Медузы» не нужно обращать внимания по двум причинам: 1) У «Медузы» было конкретное дело — освободить Ивана Голунова. Тут «Медуза» сделала свою работу блестяще (напрашивается предположение, что это заявление — одна из мер по спасению), а мы сделали свою. Но теперь в результате всех этих мер Голунов свободен — большет нет никаких причин в принципе интересоваться мнением «Медузы» по поводу осуществления наших гражданских прав и проведения досуга. Марш даже организован другими людьми. Дело «Нового величия», например, рассматривается сейчас и нужен шум. 2) Ни у кого не возникло бы даже сомнений — идти ли на несогласованный марш, если бы Голунова не освободили внезапно. Готовность выйти на улицу независимо от согласования драгоценна сама по себе. Это нужно делать просто из чувства собственного достоинства. Но выходить на несогласованный марш вдесятером, очевидно, бессмысленно. Теперь же есть шанс сделать его массовым. Чем больше будет людей, тем меньше будет риск.

Иван Бабицкий

Вкратце история с завтрашней манифестацией выглядит так:

- люди будут выходить без спросу и открыто выражать своё отношение к властям, поскольку история очевидно не сводится к Голунову и не закончилась сегодня;

- властям придётся это стерпеть, потому что не для того они уступили сегодня, чтобы разгонять мирные протесты завтра;

- ситуация для них унизительная, поэтому они выторговали у Медузы в обмен на немедленное прекращение дела согласие призвать всех завтра никуда не ходить;

- дополнительно они же быстро организовали верноподданный альтернативный митинг в субботу с помощью периодически используемой для этой цели Екатерины Винокуровой.

Их цель - сделать так, чтобы завтра вышло мало людей. Это вряд ли получится, и пока они могут только пугать первоначальных организаторов прокуратурой, тоже безрезультатно. Посмотрим, что они придумают ещё.

Олег Лекманов

По-моему, с завтрашним шествием всё предельно просто - кто чувствует внутреннюю потребность в этом участвовать (как я, например - в защиту ребят из т.н. "Нового величия", Сенцова, Дмитриева, etc) - идёт; кто не чувствует - не идёт. И совершенно необязательно остающихся (идущих) обижать - дело личного выбора.

В чем вообще вопрос?

Одни призывали не ссориться, а другие констатировали, что состояние перманентной склоки для демократически настроенного Фейсбука - вполне естественное.

Гена Устиян

Почему у меня в ленте опять всех колбасит. У вас что, пассивно-агрессивное что-то? Опять сами сотворили себе кумира и сами в нем разочаровались за два дня? Попробуйте зрелость. Зрелость - это очень хорошо.

Виктор Сонькин

Ну слава богу, все опять срутся и рассказывают, что все навсегда, все объясняется интересами товарища майора и ничего сделать нельзя. А то я уж испугался, прямо в другую страну возвращаться. Но нет, пока нет.

Галина Тимченко

Так, дайте нам работать. мы это умеем, правда ведь? И пожалуйста, не надо сраться. Ваня Голунов передает всем привет и огромную благодарность. И если кто-то хочет снова сказать гадость про Медузу или Колпакова, будут иметь дело со мной. Не стоит. Спасибо, пожалуйста. Дайте нам немножко порадоваться. Завтра мы с Иваном ведем трансляцию марша на Дожде, и Медуза будет работать в полный рост.

На митинге Колпаков и Тимченко тем не менее появились.

Арина Бородина

Галя пришла. Тимур приехал. Все сложно, но Галя тут и это правильно. Это гораздо важнее, как мне кажется, чем в студии «Дождя» сидеть и комментировать.

На Чистых прудах идет дождь

Галя в интервью Тимура говорит: «Мой выбор - быть здесь!»

P.S. Иван Колпаков тоже здесь. Поняли, что надо быть. Это хорошо, что пришли