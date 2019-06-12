Президент Трамп снова хвалит лидера КНДР Ким Чен Ына

В канун первой годовщины исторического американо-северокорейского саммита в Сингапуре президент США Дональд Трамп вновь высоко отозвался о лидере КНДР Ким Чен Ыне.

По словам Трампа, после сингапурской встречи в верхах напряженность в регионе Восточной Азии заметно ослабла, а Северная Корея воздерживается от ядерных тестов и испытаний межконтинентальных баллистических ракет. Однако, как отмечают критики, КНДР, несмотря на декларации, сделанные на саммите, нисколько не продвинулась в сторону ядерного разоружения и во внутренней политике только усилила репрессии.

Президент сообщил журналистам, что на днях получил от Кима личное послание. “Я не могу раскрыть вам его содержание, - сказал Трамп. - Но письмо это очень личное и очень теплое... Что до переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова, то запущен механизм вывода диалога из тупика“, - добавил Трамп.

Ранее Трамп неоднократно говорил о тёплых личных отношениях с председателем Кимом.

На просьбу прокомментировать информацию The Wall Street Journal, что сводный брат Ким Чен Ына сотрудничал с ЦРУ, Трамп заметил, что “никогда бы не санкционировал вербовку агентов из членов семьи Кима“.

Согласно позиции Белого дома, второй американо-северокорейский саммит, состоявшийся зимой в Ханое, провалился из-за того, что Пхеньян в обмен на весьма скромные шаги в плане разоружения требовал полной отмены экономических санкций США. КНДР утверждает, что её требования не шли столь далеко.

В мае Ким Чен Ын заявлял о готовности провести третий саммит с президентом США.