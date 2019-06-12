СК проверит сотрудников Росгвардии после акции в Екатеринбурге

Следственный комитет по Свердловской области проверит действия сотрудников Росгвардии во время акции протеста против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на замначальника полиции области Эдуарда Бородина.

В ведомство обратился общественный деятель Дмитрий Калинин. Он просит расследовать бездействие полиции и Росгвардии, которая допустила столкновение участников протестов и неизвестных спортсменов, которые угрожали избить активистов. Калинин требует возбудить дело о "халатности" в отношении руководителей и рядовых сотрудников правоохранительных органов.

В полиции заявили, что хулиганства в действиях спортсменов не усмотрели, и отказались возбуждать уголовные дела в связи с отсутствием события преступления.

В то же время в отношении участников протестов возбуждены уже несколько административных и уголовных дел, в том числе – по статьям "Хулиганство", "Оскорбление представителя власти" и "Массовые беспорядки".

Планы построить собор Святой Екатерины в популярном у жителей Екатеринбурга сквере вызвали стихийные акции протеста в середине мая. В один из дней произошли столкновения между участниками протестов и спортсменами, приехавшими в сквер поддержать строительство. На четвертый день протестов президент Владимир Путин предложил провести опрос среди жителей Екатеринбурга по поводу места для возведения храма. После этого работы в сквере остановили, убрали забор, власти Екатеринбурга начали собирать предложения от горожан о возможных площадках для строительства храма. В пятёрку наиболее популярных предложений вошёл и сквер у Театра драмы, но только при условии уменьшения размеров храма.