Корреспонденты МБХ-медиа и "Медиазоны" сообщают о первых задержанных, до 10 человек, включая главного редактора МБХ-медиа Веронику Куцылло. Так же задержаны журналисты "Медузы" Илья Жегулев и Андрей Перцев.
Вся полемика об освобождении Ивана Голунова и марше - в свежем выпуске "Цитат Свободы".
Часть участников акции двинулась от Чистых прудов. Соседние улицы перекрыты правоохранительными улицами.
Иван Колпаков отвечает на вопрос о том, зачем он пришел на Чистые пруды: "Постоять рядом с людьми. которые это сделали (добились освобождения Ивана Голунова, – прим. РС), выразить благодарность.
Галина Тимченко: "Я увидела родные лица и расплакалась, потому что давно их не видела".
Писатель Григорий Остер: "Они все мои читатели, и Голунов был моим читателем, они же все были детьми".
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