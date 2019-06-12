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Общество

live Марш в Москве в поддержку Ивана Голунова. Онлайн

Корреспондент "Медузы" Иван Голунов был освобожден накануне акции в его поддержку.

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Главное

  • В Москве сегодня, в День России, объявлен марш в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, задержанного несколько дней назад после того, как у него якобы нашли дома наркотики.
  • После массовой кампании в его поддержку обвинения в адрес Голунова были сняты, он был освобожден.
  • Руководство "Медузы" после освобождения Голунова заявило, что не призывает выходить на марш, который власти Москвы не согласовали.
  • Многие люди, выступившие в поддержку журналиста, однако, заявили о намерении прийти на акцию.

Радио Свобода ведет видеотрансляцию марша.

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12:33

Корреспонденты МБХ-медиа и "Медиазоны" сообщают о первых задержанных, до 10 человек, включая главного редактора МБХ-медиа Веронику Куцылло. Так же задержаны журналисты "Медузы" Илья Жегулев и Андрей Перцев.

12:30

Вся полемика об освобождении Ивана Голунова и марше - в свежем выпуске "Цитат Свободы".

12:28

Часть участников акции двинулась от Чистых прудов. Соседние улицы перекрыты правоохранительными улицами.

12:24

Иван Колпаков отвечает на вопрос о том, зачем он пришел на Чистые пруды: "Постоять рядом с людьми. которые это сделали (добились освобождения Ивана Голунова, – прим. РС), выразить благодарность.

Галина Тимченко: "Я увидела родные лица и расплакалась, потому что давно их не видела".

Писатель Григорий Остер: "Они все мои читатели, и Голунов был моим читателем, они же все были детьми".

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