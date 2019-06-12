Иван Колпаков отвечает на вопрос о том, зачем он пришел на Чистые пруды: "Постоять рядом с людьми. которые это сделали (добились освобождения Ивана Голунова, – прим. РС), выразить благодарность.

Галина Тимченко: "Я увидела родные лица и расплакалась, потому что давно их не видела".

Писатель Григорий Остер: "Они все мои читатели, и Голунов был моим читателем, они же все были детьми".