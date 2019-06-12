В Москве на несогласованном шествии начались задержания

В Москве в районе Чистых прудов, где проходит несогласованная с властями акция в поддержку Ивана Голунова и против сфабрикованных уголовных дел, начались задержания. Изначально сообщалось, что в полицию забрали как минимум трёх человек.

Один из задержанных Иван Дорофеев позднее сообщил "МБХ медиа", что вместе с ним в автозаке девять человек. Все говорят, что причина задержания – футболки "Я/Мы Голунов". До этого полицейские просили у собравшихся снять их или уйти с бульвара.

Среди задержанных – главный редактор "МБХ медиа" Вероника Куцылло.

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Также сообщается, что на шествии задержаны корреспонденты "Медузы" Илья Жегулев и Андрей Перцев. Издание передаёт, что людей "уводят пачками".

Мясницкую улицу перекрыли сотрудники Росгвардии.

Участники акции, собравшиеся в районе полудня у памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре, двинулись в сторону Петровки, 38 – по маршруту акции, которую вчера не удалось согласовать с мэрией.

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