Лидера "Яблока" в Реутове арестовали по делу о мошенничестве 2012 года

Журналиста, лидера отделения партии "Яблоко" в подмосковном городе Реутов Евгения Куракина арестовали на два месяца по делу о мошенничестве , возбуждённому ещё в 2012 году. Об этом "МБХ медиа" сообщил адвокат Дмитрий Трунин.

Куракин был задержан 7 июня, когда пришёл в прокуратуру подать заявление по поводу защиты городского парка активистами. Об аресте Куракина стало известно 10 июня. Однако, что именно вменили его подзащитному, адвокат не знал, поскольку полицейские и следователи недавали ему ознакомиться с документами.

По словам адвоката, Куракина обвиняют в мошенничестве, совершенном, когда тот был председателем ТСЖ. В 2012 году он уже провёл полтора года под арестом по этому делу и вышел под залог в три миллиона рублей. Всё это время продолжались доследственные проверки.

Это не первый арест активиста. В июне прошлого года Куракина арестовали на 15 суток перед встречей с губернатором Московской области. В сентябре того же года он провёл в спецприемнике ещё 10 суток, якобы за то, что не оплатил штраф, который ему назначили, признав виновным по статье "Побои". Оппозиционер попытался помешать фальсификациям на президентских выборах.

Сейчас, по словам адвоката, он решил идти на выборы в совет депутатов Реутова, и его снова арестовали.