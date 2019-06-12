Кадыров пригрозил "поломать пальцы" комментаторам из Дагестана

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеообращение, в котором раскритиковал дагестанцев, организовавших протесты из-за нового указателя на административной границе Чечни с Дагестаном. Запись политик выложил в Инстраграме, её также опубликовало агентство "Чечня сегодня".

В видео Кадыров призвал жителей Дагестана "не поддаваться на провокации", а также пообещал "поломать пальцы" и "вырвать язык" всем, кто не будет уважать чеченский народ. Глава Чечни имел в виду комментарии пользователей из Дагестана под своими постами в Инстаграме, в которых жители республики якобы оскорбляли чеченцев и его самого.

Кадыров добавил, что не нужно публиковать негативные комментарии на его странице, так как над их устранением работает "целая группа людей". Кроме этого он пригрозил, что к дагестанским пользователям могут "прийти постучать" представители правоохранительных органов Чечни. При этом Кадыров поблагодарил дагестанского губернатора Владимира Васильева за "правильный подход", которым он назвал реакцию главы республики на протесты в Кизляре.

10 июня неподалёку от этого города, у границы Дагестана с Чечнёй, состоялась акция протеста. Власти Чечни со своей стороны границы установили указатель с надписью "Чеченская республика, Шелковской район". В социальных сетях появилось видео, автор которого утверждал, что "территория Кизляра стала территорией Чеченской республики". Именно эта версия событий спровоцировала спонтанный сход около 500 людей у указателя. В тот же вечер люди снесли дорожный знак.

Руководство Чечни обвинило в произошедшем власти Кизляра. В Грозном считают, что мэрия должна была объяснить ситуацию местным жителям. Протестующие же считают виновным руководство обеих республик. Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что население города восприняло указатель "не как дорожный знак, а как наступление". Накануне к месту протестов выехал глава парламента Чечни Магомед Даудов. Он пообещал повторно установить указатель.