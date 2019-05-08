"Заставили грудь показать". Трансгендер и полиция Махачкалы

Жительница Махачкалы Ольга Москвитина, задержанная 1 мая во время акции Монстрация, опасается за свою безопасность и намерена покинуть Дагестан. По ее словам, полицейские опубликовали ее паспортные данные в соцсетях, сообщив о ее гендерных особенностях. Дело в том, что Ольга – интерсекс, то есть человек, рожденный с половыми признаками, которые не соответствуют типичному определению мужского или женского тела. Ольга считает себя женщиной, но по паспорту она мужчина.

Свои особенности мусульманка Ольга Москвитина предпочитает не афишировать. В уличных акциях она никогда не принимала участия, а на Монстрацию в Махачкале, по ее словам, просто пришла посмотреть со стороны. Однако когда полицейские стали грубо разговаривать с ее приятельницей, журналисткой Светланой Анохиной, снимавшей мероприятие на видео, Ольга Москвитина вмешалась и вскоре оказалась в полицейском участке.

​– Я вообще в протестах не могу участвовать, потому что я трансгендер, и мне светиться ни в коем случае нельзя, – рассказала Ольга Москвитина в интервью Радио Свобода. – Я и так стою на местном незаконном учете как экстремист. В федеральном списке экстремистов меня нет. Так что мне ни в коем случае в полицию попадать нельзя было. Я просто шла на встречу с подругой, мы хотели посмотреть на Монстрацию, потом по магазинам прогуляться, в кафе сходить. Погода наладилась, хорошая была в тот день. И тут смотрю, куча полиции, и один из полицейских, очень злобный на вид, ругается с Анохиной. Я пошла и стала ее защищать, и меня закинули в автозак. Я отвлеклась, у меня вырвали телефон и повредили руку.

– Полицейский агрессивно себя вел по отношению к участникам Монстрации?

– К моей знакомой Светлане Анохиной из-за того, что она снимала. Он сказал, что снимать нельзя, и вообще он запрещает всё.

​– Что происходило в полицейском участке?

– Почему-то нас очень долго везли, кругами. Когда меня привезли, там уже были другие задержанные, мы познакомились. Среди них оказался один из моих подписчиков в соцсетях. Потом выяснилось, что их всех били, они показывали, куда именно их били, смотрю – показывают на то место, где почки. Мы там сидели на жутко неудобной железной скамье, из-за стресса у меня поднялось давление, начался приступ острого пиелонефрита. Резко поднялась температура, почечные колики, ужасная боль, поврежденная рука тоже сильно болела. Я хотела подать заявление о причинении боли в полиции, а также попросила дежурного несколько раз, чтобы скорую вызвал, и он сказал: "Да-да-да, конечно, вызову", но ничего не сделал. Потом мне сказали: "Это ты хотела написать заявление?" Я сказала: "Да". Меня задержали в 11:17 и только часа в четыре отвели к следователю, у которого я написала заявление. Не очень корректно получилось, он постоянно ругался, хотел, чтобы я писала под его диктовку, но я отказывалась. Потом пришел какой-то другой человек, который начал спрашивать про мои особенности, очень сильно этим интересовался. Это всё, конечно, было ужасно. Меня заставили грудь показать.

– Неудобные, неприличные вопросы вам задавали?

Ради нас они открыли суд в выходной день

– Да, и все это с матом, давили. Я боялась, что сейчас начнут бить. В итоге один из них все-таки вызвал "скорую". Та осмотрела руку, отека не заметила, синяков тоже не заметила, измерила давление – повышенное. Предложила гипотоник, но мне нельзя из-за таблеток, которые я принимаю. На этом вся помощь закончилась. Потом нас отвезли в суд. В зале суда мы немножко постояли, подождали, пока там все организуют, пока судьи приедут. Ради нас они открыли суд в выходной день. Приехал судья, наорал на офицера, который руководил этой всей операцией, что мы должны сидеть в автозаке. Двух парней посадили назад, а нас четверых – на заднее сиденье, очень тесно было.

– И какое было решение суда в итоге?

– Оштрафовали на 10 тысяч.

– Вы упомянули, что стоите на каком-то незаконном учете в полиции. Что вы имели в виду?

– Тут у нас, в Махачкале, действует отдельный "список экстремистов", ну, ваххабитские списки так называемые. Это все незаконно, и местные власти отрицают их существование, но, тем не менее, они ведутся. И всех, кто в них состоит, специально "кошмарят". Перед выездом из республики нужно уведомлять своего участкового, даже не уведомлять, а просить разрешения на выезд, документы у него брать.

– А вы в этот список попали из-за своих особенностей?

– Не только. Видимо, им показалось подозрительным, что я приехала из Забайкалья в Дагестан, и пошло-поехало.

– А как давно вы живете в Дагестане?

– С 2013 года.

– Я читала, что полиция ваши личные данные опубликовала в публичном пространстве, правда ли это?

Если местные тебя не убьют, сами тебе голову отрежем и на ваххабитов всё спишем

– Да, они распространяют их по пабликам, в Телеграме, в Инстаграме, в WhatsApp, во ВКонтакте.

– Я так понимаю, были еще какие-то нападки на вас со стороны полиции. Они в соцсетях пишут про вас что-то нехорошее?

– Нет, они во время допроса сказали, мол, "ты урод", "мы всё это опубликуем, и если местные тебя не убьют, сами тебе голову отрежем и на ваххабитов всё спишем".

– Вам поступали угрозы после того, как были обнародованы ваши личные данные?

– Пока только во ВКонтакте пишут.

– Есть ли у вас теперь опасения за собственную безопасность?

– Конечно, есть!

– Вы в связи с этим какие-то действия собираетесь предпринимать? Может быть, уехать из Махачкалы куда-то?

– Конечно. Я на днях уезжаю.

​– Общаетесь ли вы с трансгендерным сообществом в Махачкале? Существует ли оно?

– Нет, конечно.

– Вы вообще стараетесь не афишировать свои особенности?

– Разумеется. Я об этом ничего не говорю. Но почему-то полиция решила о них рассказать.

Монстрация ​– первомайское молодежное шествие с элементами абсурдистского карнавала – состоялась 1 мая в десятках российских городов. В Махачкале мероприятие должно было пройти впервые. Однако местные власти отказались его согласовать, объяснив это некой террористической угрозой. Участники и организатор дагестанской Монстрации – в общей сложности восемь человек – были задержаны и доставлены в отдел полиции по Советскому району Махачкалы. Всего на первомайских акциях в городах России задержали более ста человек.