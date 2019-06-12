В Казахстане задержали более 100 участников протестных акций

В Казахстане в среду на акциях протеста было задержано более 100 человек. Участников митингов выступают против нового президента страны Касыма-Жомарт Токаева. Сообщается о задержаниях журналистов.

Митинги в Казахстане проходят под лозунгом "Токаев – не мой президент". Их участники считают, что выборы не являются честными и свободными. Ранее полиция задержала около 700 участников протестов, 550 – привлечены к административной ответственности.

9 июня в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. Победу одержал действующий президент Касым-Жомарт Токаев. По официальным данным, за него проголосовал почти 71 процент избирателей. 12 июня Токаев вступил в должность президента.

Наблюдатели миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявили, что президентские выборы в Казахстане прошли с нарушениями основных свобод и демократических стандартов.