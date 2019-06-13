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Трамп готов принимать от России компромат на соперников

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп не считает предосудительным использовать против политических соперников компромат, предоставленный Россией или другим иностранным государством.

“Это не вмешательство в наш политический процесс, - заявил Трамп в среду в интервью телеканалу ABC News, - это нормальный ход в политической борьбе. И если мне предложат подобные сведения, то к ФБР я обращусь лишь в том случае, если почувствую, что меня пытаются обмануть“.

Замечания президента, отмечает The New York Times, расходятся и со взглядами демократов — участников президентской гонки — 2020, и с позицией директора ФБР Кристофера Рэя. Он рекомендует политикам в такой ситуации связаться с правоохранительными органами. Трамп заявил, что ни разу в своей жизни не вступал в контакт с ФБР. "Это ниже моего достоинства. Если вы слышите предложение, которое может вам навредить, выставите этого человека вон. Но звонить ФБР?! Нет, так жить неправильно“, - сказал Трамп. Когда интервьюер заметил, что у Кристофера Рэя иное мнение, американский президент ответил: “Директор ФБР не прав“.

Вчера старший сын президента отвечал на вопросы конгрессменов о своей встрече летом 2016 года с российским юристом Натальей Весельницкой, которая утверждала, что может предоставить штабу Трампа компромат на кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. В конечном счете, как оказалось, Весельницкая такой информацией не располагала. Трамп ранее говорил, что не видит в этой встрече ничего дурного.

Спецпрокурор Роберт Мюллер после продолжительного расследования заключил, что Россия последовательно и эффективно действовала во благо кампании Трампа, но что при этом преступного сговора между ними не было.

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