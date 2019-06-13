Трамп готов принимать от России компромат на соперников

Президент США Дональд Трамп не считает предосудительным использовать против политических соперников компромат, предоставленный Россией или другим иностранным государством.

“Это не вмешательство в наш политический процесс, - заявил Трамп в среду в интервью телеканалу ABC News, - это нормальный ход в политической борьбе. И если мне предложат подобные сведения, то к ФБР я обращусь лишь в том случае, если почувствую, что меня пытаются обмануть“.

Замечания президента, отмечает The New York Times, расходятся и со взглядами демократов — участников президентской гонки — 2020, и с позицией директора ФБР Кристофера Рэя. Он рекомендует политикам в такой ситуации связаться с правоохранительными органами. Трамп заявил, что ни разу в своей жизни не вступал в контакт с ФБР. "Это ниже моего достоинства. Если вы слышите предложение, которое может вам навредить, выставите этого человека вон. Но звонить ФБР?! Нет, так жить неправильно“, - сказал Трамп. Когда интервьюер заметил, что у Кристофера Рэя иное мнение, американский президент ответил: “Директор ФБР не прав“.

Вчера старший сын президента отвечал на вопросы конгрессменов о своей встрече летом 2016 года с российским юристом Натальей Весельницкой, которая утверждала, что может предоставить штабу Трампа компромат на кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. В конечном счете, как оказалось, Весельницкая такой информацией не располагала. Трамп ранее говорил, что не видит в этой встрече ничего дурного.

Спецпрокурор Роберт Мюллер после продолжительного расследования заключил, что Россия последовательно и эффективно действовала во благо кампании Трампа, но что при этом преступного сговора между ними не было.