Путин: отношения с США деградируют, с Украиной – восстановим

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Мир" заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном становятся "всё хуже и хуже". Однако, по словам Путина, он надеется, что Россия и США смогут выйти на "какие-либо решения" после саммита "Большой двадцатки" в Осаке в конце июня.

О необходимости нормализации двухсторонних отношений говорили на совместной пресс-конференции в Сочи 14 мая госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров. При этом стороны указали на большие разногласия между странами по ряду вопросов. Тогда же Дональд Трамп заявлял о намерении встретиться с Владимиром Путиным в Японии. В Кремле не исключили возможность такой встречи, однако отметили, что Россия не получила от США официального запроса.



Встреча Трампа и Путина на предыдущем саммите "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе в конце прошлого года не состоялась, несмотря на многочисленные предварительные анонсы. Причиной стал инцидент с захваченными у берегов аннексированного Крыма 24 украинскими моряками.

Говоря об отношениях с Украиной, Путин выразил уверенность, что они будут "неизбежно" восстановлены. "Не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались отношения с элитами", – сказал президент России. При этом он надеется на энергичные действия новых украинских властей и на то, что Киев не будет обращаться к "русофобским идеям", объясняя внутренние проблемы Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял о необходимости вести переговоры с Россией и её президентом Владимиром Путиным. При этом он предупредил Москву, что не следует говорить с Украиной и украинцами на языке угроз, военного и экономического давления. Украина никогда не будет жертвовать территориями и людьми, а её территориальная целостность должна быть константой. Сами переговоры должны иметь дипломатический формат и проходить в присутствии представителей Запада, заявлял Зеленский.