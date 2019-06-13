"Вышли за американские деньги". Как в День России разгоняли протест

В Москве в отделах полиции остаются четверо задержанных на состоявшемся накануне марше против фабрикации уголовных дел и в поддержку журналиста Ивана Голунова, которого подозревали в распространении наркотиков. Остальные отпущены до рассмотрения их дел в судах. Об этом сообщило Главное управление МВД по Москве. По данным издания "ОВД-Инфо", всего на несогласованной акции в Москве были задержаны 549 человек, среди них много журналистов.

Всех их развезли в отделы полиции города, где на многих составили административные протоколы в связи с нарушением законодательства о проведении митингов и публичных массовых мероприятий. Активистам грозит до 15 суток ареста. На одного из участников марша составили протокол за то, что он выкрикивал имя: "Иван Голунов" – полицейские назвали это "антиправительственным" лозунгом. Среди задержанных оказался и оппозиционер Алексей Навальный. На него составили протокол о повторном нарушении правил проведения митинга. Ему грозит до 30 суток административного ареста.

Во время разгона акции полиция применяла силу, резиновые дубинки и поливальные машины. Троим задержанным понадобилась медицинская помощь, в том числе – подростку. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы обратилась в прокуратуру в связи с госпитализацией несовершеннолетнего, которого, по словам очевидцев, избили полицейские. По данным СМИ, это 17-летний Валерий Теневой. Врачи зафиксировали у него ушибы грудной клетки и живота, а также ушибы и ссадины на лице и шее. Пользователи социальных сетей выяснили имя ОМОНовца, избившего Валерия Теневого. Это Андрей Шукан. Когда Теневой оказался в автозаке, ОМОНовец потребовал отдать ему фотоаппарат. Когда Теневой отказался, стал его бить и оскорблять. "Омоновец Шукан Андрей попытался отнять сумку силой, повалил меня на землю и нанес удары кулаками и ногами по животу, и один раз ногой по лицу", –​ описал ситуацию сам Валерий Теневой.

Кроме того, стало известно еще об одном задержанном и избитом несовершеннолетнем. Это 17-летний Валерий Паршин.

Общественная наблюдательная комиссия уже подала жалобу в полицию, об этом Радио Свобода рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников:

Сотрудник ОМОН повалил несовершеннолетнего на пол автозака и наносил удары руками, когда тот лежал на полу

– К нам поступила информация о том, что было применение неправомерной физической силы сотрудником ОМОН в отношении несовершеннолетнего гражданина. Это произошло, со слов задержанных и их родственников, которые стали свидетелями этому, возле здания ОВД Алексеевское. Как мы поняли, сотрудник ОМОН пытался забрать фотокамеру у несовершеннолетнего молодого человека, повалил его на пол автозака и наносил удары руками, когда тот лежал на полу. Данную информацию о неправомерных действиях в отношении к несовершеннолетнему мы уже предоставили членам Совета по правам человека при президенте России.

Также мною было направлено обращение в прокуратуру города Москвы, руководителю Росгвардии с просьбой провести проверку законности применения физической силы, чтобы эта проверка была проведена и Управлением собственной безопасности Росгвардии. Данную ситуацию держит на контроле уполномоченный по правам ребенка в городе Москва Евгений Бунимович.

С ним мы с утра уже сегодня разговаривали: я дополнительно предоставлял информацию по данному факту. Конечно, это абсолютно недопустимые действия со стороны отдельных сотрудников, которые порочат честь мундира. Я надеюсь, что в ближайшее время будут приняты меры, будет проведена служебная проверка. Также уже зарегистрировано обращение о данном факте в полиции Москвы. Сейчас полицейские собирают материалы для того, чтобы в последующем направить их в Следственный комитет по подведомственности. Если противоправные действия произошли в отношении несовершеннолетнего лица, то именно Следственный комитет будет заниматься расследованием уголовного дела, – рассказал Иван Мельников.

Марш за свободу Ивана Голунова в центре Москвы был запланирован еще до освобождения журналиста "Медузы", который обвинялся в покушении на сбыт наркотиков. Организаторы марша за сутки до его начала пытались согласовать акцию с мэрией, но получили отказ. Накануне проведения акции уголовное преследование журналиста прекратили. Инициаторы шествия не стали отменять его и призвали каждого самостоятельно принимать решение об участии. При этом они заявили, что слагают с себя полномочи организаторов.

Среди задержанных 12 июня на акции – директор росийского отделения Международной организации Transperensy International Илья Шуманов. Вот что он рассказывает об обстоятельствах случившегося:

Ко мне подошли сотрудники, не представились, начали потталкивать в сторону автозака

– Я находился на Тургеневской площади, никому не мешал, стоял в отдалении от всех в черных очках. Транспаранта не было. У меня на пиджаке был небольшой стикер "Свободу Ивану Голунову". Если бы сотрудники полиции ко мне не подошли, они бы его не увидели. Я стоял, разговаривал по телефону со своим товарищем. Ко мне подошли сотрудники, не представились, не сообщили, за что они меня задерживают. Меня начали подталкивать и препровождать в сторону автозака. Автозак стоял на другой стороне площади, где было какое-то скопление людей. В автозаке было порядка 18 человек, в других было где-то по 25 человек. Потом полицейские приняли решение отпустить девушек. Девушек отпустили, и их тут забрали в другой автозак.

–​ Кто был в автозаке?

Часть людей в автозаке - случайные прохожие, никакого отношения к митингу не имевшие

– Часть людей, которые были в автозаке – это случайные прохожие, никакого отношения к митингам не имевшие. У них не было маек, стикеров, эмблем, лозунгов, абсолютно ничего. И эти люди недоумевали – за что их забрали. Автозак несколько раз останавливался, и полицейские выдергивали случайных прохожих из толпы. Так действовал второй оперативный батальон при ГУ МВД по городу Москве. В итоге в УВД "Марьина Роща" собралось порядка 20 человек. В нарушении закона сотрудники полиции задержали члена избирательной комиссии одного из района, двух журналистов и несовершеннолетнего. У ряда людей, которые никоим образом не участвовали в этой акции, даже не было с собой документов, подтверждающих личность. Мы более трех часов "мариновались". Через 4-5 часов появились участковые, которые начали составлять протоколы об административном правонарушении, с каждым был какой-то диалог. Я так понимаю, что я последний ушел из УВД "Марьина Роща". Это было в районе 8-9 часов вечера.

–​ У вас есть понимание – что будет дальше?

Я написал несколько заявлений о возбуждении уголовного дела

– Мне надо понять – есть ли в отношении меня протокол. Я ходатайствовал о переносе места рассмотрения дела, если оно есть, по месту моей регистрации.Сотрудникам полиции я указал на очевидные нарушения, несостыковки, на фальсификацию административного протокола и рапортов сотрудников полиции, на основании которых он составлен. Я написал несколько заявлений о возбуждении уголовного дела, в частности, по 303 части 1 – фальсификация протоколов об административном правонарушения сотрудниками полиции. По крайней мере, я буду следить за этой историей, – рассказал Илья Шуманов.

Адвокат Вера Гончарова оказывала юридическую помощь задержанным, которых увезли в ОВД Восточное Измайлово. По ее словам, никого из этих людей полицейские не били, но вели себя очень грубо:

Девушку грубо схватили омоновцы, обзывали, провоцировали на ответные действия, говорили, что она вышла за американские деньги

– Девушка вчера рассказывала и записала в своих объяснениях, что ее достаточно грубо схватили ОМОНовцы, обзывали, провоцировали на какие-то ответные действия. Говорили, что она вышла за американские деньги. Жалобы на полицейских были исключительно в грубом обращении, отсутствии информации, куда едут, зачем едут, почему задержаны люди. Из тех, кто был со мной, никого не избивали. Первоначально было задержано 25 человек. Они были помещены в один автозак. Их привезли в Северное Измайлово. Мой доверитель сообщил, что он едет именно в Северное Измайлово.

Когда я подъехала, сотрудники отдела не допустили адвоката на территорию. Но поскольку сохранялась связь с моим доверителем, он сообщил, что их разделяют и частями вывозят. Вот его и еще 9 человек отвезли в Восточное Измайлово, а нескольких несовершеннолетних и иностранного журналиста отпустили без составления каких-либо документов. Я приехала в Восточное Измайлово. На протяжении трех часов адвокатов и правозащитников, которые прибыли вместе со мной к своим доверителям, на территорию ОВД не пускали, пришлось делать сообщение в прокуратуру города Москвы и на телефон доверия ГУ МВД России и по городу Москве. Это обращение было зарегистрировано.

–​ Что предьявили задержанным?

Их просто выхватываи из толпы, провожали в автобус и отвозили в полицию

– Тем, кто вчера был задержан и находился в отделении "Восточное Измайлово", вменялось абсолютно одинаковое совершение административного правонарушения, описанное в рапорте сотрудников Росгвардии. Они зафиксировали, что якобы лица находились в белых футболках с надписью "Я(Мы) Голунов", шествовали с Чистопрудного бульвара на Рождественский бульвар и выкрикивали лозунги "Я(Мы) Голунов". На самом деле, все это не соответствует действительности, потому что ни один из задержанных, с которыми я работала, которых фотографировала, не имел на себе или при себе белой майки с такой надписью, никто ничего не выкрикивал.

Их выхватывали из толпы, которая образовалась из-за оцепления Росгвардией. Они создали такое бутылочное горлышко, и люди не могли никуда пройти. Конечно, никто им не представлялся, никто им никаких не делал предупреждений. Их просто выхватывали из толпы, провожали в автобус и отвозили в полицию. Конечно, не совпадает время фактического задержания и время, указанное протоколом задержания, - это тоже традиционная история. Согласно тем протоколам, которые нам были вчера предъявлены, наши люди были задержаны в 16:10, в то время как на самом деле всех их с 12:55 до 13:05 собрали в автозаке. Конечно, это нарушение закона. Все люди написали в объяснениях о том, что не согласны с задержанием, что они мирно находились на гражданской акции, не выкрикивали никаких лозунгов, не сопротивлялись сотрудникам полиции, в общем, не нарушали закон. Но протокол об административном правонарушении у нас вчера не был составлен. Все лица подписали обязательства о явке для составления протокола в отделении полиции 14 июня. У нас даже нет протокола.

​–​ Что теоретически может грозить людям?

– Несмотря на то, что это арестная статья 22.6, поскольку они находятся все на свободе, ареста, я полагаю, быть не может. Будет рассматриваться вопрос о назначении штрафа в том случае, если нам не удастся доказать, что информация, изложенная в рапортах, не соответствует действительности, а задержания и доставление людей совершены с грубейшими нарушениями закона. Штраф до 20 тысяч рублей.

–​ Вы будете это все обжаловать?

– Да, конечно! С некоторыми людьми мы успели вчера поговорить о том, что при таких обстоятельствах есть основания для обращения в Европейский суд. Потому что Европейская конвенция, как и Конституция России, предполагает, что у граждан есть право и возможность мирно собираться, шествовать, публично выражать свое мнение по значимым вопросам общественной жизни. И это право было нарушено в грубой форме.