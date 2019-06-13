"Борис горд теми, кто вышел 12 июня!"

Политический эффект от освобождения журналиста Ивана Годунова был обесценен задержанием 12 июня более чем 500 участников марша против произвола полиции.

В тот же праздничный День России 12 июня традиционно вручают премию Бориса Немцова.

Совет Фонда Бориса Немцова в 2019 году из 5 лидеров интернет-голосования на сайте «Новой газеты» в качество лауреата выбрал Анастасию Шевченко, арестованную активистку «Открытой России» в Ростове на Дону.

Что думают о политических перспективах РФ после разгона марша 12 июня участники церемонии вручения премии Бориса Немцова?

В эфире Жанна Немцова, Любовь Соболь, Владимир Кара-Мурза-младший, Дмитрий Гудков...

Репортаж из Бонна Михаила Соколова.

Эфир программы "Лицом к событю" 13 июня в 19:05