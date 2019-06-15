"Че, малыши, когда суицидимся?" За что Филипп Лис сел в тюрьму

В мае 2016 года в "Новой газете" вышла статья "Группы смерти" – о группах в социальной сети "ВКонтакте", которые намеренно доводили подростков до суицида. Назывался и один из администраторов этих групп – пользователь с ником Филипп Лис, которым оказался 21-летний житель Солнечногорска Московской области Филипп Будейкин. Тобольский районный суд рассмотрел его дело в особом порядке и в июле 2017 года приговорил его к 3 годам и 4 месяцам колонии-поселения. Он освободился в марте 2019-го. Материалы уголовного дела носят явные следы подтасовок, а сам Будейкин утверждает, что признал вину под давлением сотрудников ФСБ.

Следственный отдел по Центральному району ГСУ СК по Санкт-Петербургу (по месту нахождения ООО "В контакте") возбудил уголовное дело против неизвестных администраторов групп, пропагандирующих суициды, через 4 дня после выхода статьи "Новой". Сразу же в разработку попал и Будейкин, координаты которого следователям сообщила автор статьи Галина Мурсалиева. Его телефон поставили на прослушку, администрация ВКонтакте предоставляла СК информацию о его активности в сети. Тут же по всей стране стали опрашивать и потенциальных потерпевших: как живых участников групп, так и родственников детей, совершивших суициды, в том числе героев статьи "Новой". Следствию не удалось установить связи с Будейкиным ни по одному из доведённых до конца самоубийств, поэтому подозреваемый разгуливал на свободе до ноября.

Филипп Будейкин приехал в Солнечногорск из Коми вместе с мамой, оставив там двух старших братьев. Он закончил 8 классов и бросил школу, иногда где-то подрабатывал, но, по словам мамы, всё больше сидел дома в интернете, по словам самого Будейкина – писал электронную музыку. Как рассказал Будейкин в интервью РС, в ноябре 2015-го после суицида девушки под ником Рина Паленкова эта тема приобрела популярность, "начался форс", в группах с чёрным юмором стали появляться фотографии с места её гибели, над этим шутили. Помимо шуток в группах размещался так называемый "шок-контент": видео с суицидами и убийствами, а также файлы с "гипнотизирующим" видео и душераздирающими звуками ("Новая газета" даже заказала экспертизу по таким материалам, размещённым в группах Филиппа Лиса). Некоторые группы представляли смерть Рины как что-то героическое, более того, писали, что именно они довели её до суицида. В декабре в одной из групп появился таймер обратного отсчёта – до дня массовых суицидов подростков по всей стране (в день Х ничего не произошло). По словам Будейкина, за этим ничего не стояло: обычная попытка подростков завоевать популярность. Это работало: в некоторых группах было до 300 тысяч подписчиков.

Те же намерения, по словам Будейкина, были и у него: "похайповать, получить популярность, знаменитость", так что и он начал в сети намекать, что имеет отношение к самоубийству Рины Паленковой, создавая свои группы про суицид. Он и сам выложил в сеть видео, на котором (судя по допросам свидетелей, достаточно грубо) инсценировал суицид и пропал на какое-то время, но потом объявил, что самоубийство не удалось. По словам Будейкина, большая часть подростков приходила просто общаться, другие хотели имитировать собственный суицид в сети – тоже "чтобы привлечь внимание". В одних группах раздавались "номера смерти", которые надо было публиковать в "предсмертных" постах, в других давались задания: нанести порез на руку, убить животное и написать его кровью название группы. После прохождения всех этапов участнику давался номер – 40 или 50, который начинал отсчёт до дня самоубийства. По факту ни один опрошенный СК подросток увечий себе не наносил, животных не убивал. То же рассказали РС и подростки из "групп смерти", с которыми мы пообщались в феврале 2017 года. Одни участники групп говорили на допросах, что всем была понятна их шуточная природа, другие признавались, что воспринимали пропаганду суицидов серьёзно, она вызывала у них суицидальные мысли и подавленное состояние. Впрочем, это не имело никакого отношения к вине Будейкина: уголовную ответственность за пропаганду суицидов в интернете ввели лишь в июле 2017-го.

Суицид по московскому времени

Очередной массовый суицид в сети был назначен на конец мая 2016-го, номера смерти раздавались десятками, если не сотнями, но, по словам Будейкина и других свидетелей, в реальной жизни никто умирать не собирался, хотя говорили об этом подростки постоянно и между собой, и в чатах (орфография и пунктуация оригинала здесь и далее):

– Че, малыши, когда суицидимся?

– 17 мая

– Ооооо

– Нормально

– Ты – номер 9187. 17 мая ждем пост: "познание истины Terminal57" с двумя своими фото в посте. затем, 17 мая в 21:45 (по мск.), Х [способ суицида] или Y [способ суицида]. Так ты познаешь истину.. Мы любим тебя.

Дальше участники чата спрашивают, почему им предлагают только эти способы суицида, и начинают в шутливой форме обсуждать другие, в том числе, к примеру, "лизнуть провода". Почти все разговоры ведутся днём или вечером, а вовсе не в 4:20 утра.

Иногда в разговор вклинивается Будейкин:

– Я лис и я приказываю тебе спрыгнуть с 18 этажа

– (…)

– сложнаааа

– [имя собственное], выполняй

– Сложно, а если нету столька?

– Можешь отсосать у меня. Тебе понравится.

– Я живу в городе, в котором только 5ти этажки

– Прыгай с 5

– Не. Сложно. Меня на крышу не пустят.

– Прокляну. С окна падика прыгай. Только напиши, что во всём виновато ф57 (название группы. – Прим.). Плз.

Тот же Филипп Лис иногда публикует на страницах групп посты с псевдофилософскими размышлениями о том, почему суицид – это хорошо: тоже, как он поясняет, "для хайпа". Радио Свобода внимательно изучило 12 томов дела, в представленной переписке нет психологического манипулирования или гипноза с целью довести кого-либо до суицида, большая часть её носит шуточный характер, либо администраторы групп смерти пытаются поддержать подростков (о том, что Филипп Будейкин оказывал подросткам моральную поддержку, две его интернет-знакомые рассказали "Медузе").

Впрочем, Северо-западный центр судебных экспертиз оценил детский "хайп" иначе. "Данное манипулятивное воздействие может подстрекать неустановленный круг лиц к совершению ими суицидальных действий", – решили эксперты, исследовав три диалога между пользователями "групп смерти", ни один из которых не имел отношения к Будейкину, а в одном администратор и вовсе отговаривал пользовательницу от суицида, несмотря на уговоры дать ей "советы по самовыпилу". К примеру, манипулятивное воздействие и прямые призывы совершить суицид нашли в следующей переписке:

– Я хочу умереть

– Я тож… вроде что-то должно произойти… но это иллюзия.. ничего не происходит

– Я вот лежу в кровати… и хочу писать… что мне делать

– Можешь умереть от разрыва мочевого пузыря… хорошая возможность… или сходить в туалет и продолжить эту жалкую жизнь

Дальше идёт обсуждение того, что происходит с трупом человека, совершившего суицид, собеседники приходят к мысли, что умирать не нужно.

15 подростков. А может, не 15

Всё лето и осень 2016 года Филипп Будейкин раздавал интервью журналистам, участвовал в телепередачах и продолжал играть в "группы смерти". В ноябре, за несколько дней до ареста, с ним связался корреспондент "Санкт-Петербург.ру" Михаил Грачёв. Будейкин рассказал ему, что именно он стоит за смертью Рины Паленковой, всего же из-за него покончили с собой аж 17 подростков. Журналиста также допросили, аудиозаписи интервью приобщили к делу.

В арестных материалах говорится об установленном факте 15 совершённых самоубийств и одной попытке, эти же данные руководитель первого следственного отдела первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Санкт-Петербургу Антон Брейдо сообщил и в интервью "Новой газете". Это не соответствовало действительности: в деле есть материалы только по восьми погибшим подросткам, ни по одному случаю не была доказана связь с Будейкиным. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга тем не менее отправил его в Кресты.

Мама была в курсе галлюцинаций, но считала, что дочь во врачебной помощи не нуждается, она может "справиться сама"

Несмотря на то что обвинение Будейкину предъявили по 110 ст. УК (то есть за завершённый суицид), изначально в деле была лишь одна конкретная потерпевшая: 16-летняя А., выжившая после попытки покончить с собой (РС не раскрывает личные данные и места жительства потерпевших, мы назвали их А. и Б. по двум первым буквам алфавита. Одна девушка отказалась общаться с РС, со второй связаться не удалось. – Прим.). Как говорится в материалах дела, А. жила с мамой, но в воспитании принимали участие оба родителя, которые, впрочем, не ходили на родительские собрания, их дважды вызывали в школу в связи с низкой успеваемостью дочери, один раз они пришли, второй – нет, были заняты. Как показали на первых опросах потерпевшая и её мама, уже с 12 лет девочка "слышала голоса", с 2013 года начала посещать сайты с суицидальной тематикой (они составляли половину из 1000 групп, на которые она была подписана), ей "от их просмотра становилось ещё хуже, но в следующий раз заходила вновь". Мама была в курсе галлюцинаций, но считала, что дочь во врачебной помощи не нуждается, а она может "справиться сама". В начале 2015 года А. совершила попытку суицида из-за размолвки с молодым человеком, но вовремя позвонила маме и была спасена врачами. Психиатры поставили ей диагноз "расстройство адаптации, смешанная тревожная и депрессивная реакции".

В мае 2016-го совершил суицид один из друзей девушки, что стало очередным триггером к депрессивному состоянию. Она замкнулась в себе, стала больше времени проводить в интернете и даже вывесила на свою страницу цифру 50: это значит, что через 50 дней она должна была покончить с собой. Об этом она рассказала подругам и директору школы, где училась. Домой к потерпевшей тут же пришла комиссия из школы, девочку с мамой вызвали на допрос в местное УФСБ, её страницы ВКонтакте начали мониторить. А., однако, заявила, что ни о каком суициде она не думает, а число 50 поставила просто так. Матери советовали сводить ребёнка к психиатру, но до врача они так и не дошли. Всё это время А. говорила маме о ночных кошмарах и слуховых галлюцинациях: к ней приходил погибший мальчик. В начале июня, не дождавшись окончания 50-дневного срока, А. снова совершила попытку суицида, но вовремя сообщила о ней брату, её отвезли в больницу и спасли.

Кричала, нецензурно выражалась на медицинский персонал

Проведённая проверка криминальных фактов не нашла, девочка пояснила, что в ночь суицида к ней снова пришёл погибший знакомый, "звал её за собой". Учитывая анамнез, дело возбуждать не стали. Галлюцинации и кошмары продолжились и в психиатрической клинике, куда был помещён ребёнок и откуда мама "самовольно" забрала девочку, при этом "кричала, нецензурно выражалась на медицинский персонал", как говорится в эпикризе. На следующий день А. была доставлена в остром состоянии в местную больницу и снова госпитализирована.

Прошу привлечь

Следователи вспомнили об А. лишь в ноябре. На новых допросах она обвинила в доведении до суицида человека под ником Филипп Лис. А. рассказала, что из интереса решила вступить в группы "Море китов" и F57, "так там были довольно страшные, но интересные картинки и фотографии с изображением смерти людей и животных". Там она познакомилась с Филиппом Лисом, который систематически склонял её к самоубийству: постами с призывами к суициду и в личных беседах. Филипп Лис дал ей два задания: порезать руки (нашла фото в интернете) и убить животное (отказалась). Несмотря на то что второй этап А. не прошла, дали ей и третье задание – номер смерти, который она вывесила в ВКонтакте, напугав ФСБ и школу. По словам А., за пропуски ночных чатов ей угрожали тем, что исключат из группы, систематически унижали. "Филипп Лис написал мне, что если я сама не покончу, то мне помогут это сделать (…), кто именно поможет и как он не уточнял. Однако я очень испугалась того, что мне или моим родственникам из-за меня может кто-то навредить или не дай бог убить", – говорила А. на допросе, несколько раз подтвердив, что попытку суицида её "навязал и заставил совершить Филипп Лис".

Он неоднократно говорил мне такое, но я отвечала, что у нас нет 18-го этажа и я не могу выполнить его приказ

Проблема в том, что непонятно, с кем конкретно общалась А.: архива её переписок не сохранилось, кроме того, только в деле есть сведения о пяти страницах под ником Филипп Лис, две из них точно принадлежали Будейкину, владельцы остальных не установлены. Подростки общались в чатах разных групп или с администрацией группы, но кто из администраторов писал от лица группы, установить невозможно. Следователи, впрочем, вышли из положения: исследовали переписку Будейкина с другими людьми и его реплики в общих чатах, написав, что потерпевшие получали от обвиняемого "аналогичные" сообщения. В любом случае, ни в одной из представленных в деле переписок нет угроз "помочь" с суицидом или угроз родственникам.

На втором допросе в феврале 2017-го А. показали ("аналогичную") переписку Будейкина с другой пользовательницей, она сказала, что приказы спрыгнуть с 18-го этажа были адресованы ей: "Он неоднократно говорил мне такое, но я отвечала, что у нас нет 18-го этажа и я не могу выполнить его приказ". Нет оснований не верить потерпевшей, тем более что, судя по всему, одинаковые "приказы" рассылались всем подряд. Полнее описывает А. и ночь суицида: по её словам, из-за отсутствия высоких зданий Филипп Лис предложил ей другой способ самоубийства, к которому она и прибегла, выложив соответствующую фотографию в группу, переписку с Лисом же, согласно его приказу, удалила. История посещения интернет-страниц с компьютера А. показывает, что она на самом деле активно общалась с Будейкиным, хотя в ночь суицида говорила с другими людьми, в том числе с неизвестными пользователями под ником Филипп Лис. С кем чатилась А. непосредственно в момент суицида, выяснить не удалось.

Я просто шокирована от услышанного сегодня в ходе допроса моей дочери

Мама А. свою дочь полностью поддержала. "Моя дочь сильно изменилась, её нормальное психологическое и психиатрическое состояние и функционирование организма полностью подорвано из-за общения с Филиппом Лисом и в вышеуказанных группах смерти (…) Её Филипп Лис довел так, что она сейчас стала "склонна к суициду" после любой произошедшей в жизни мелочной ситуации. Я не знаю, как ей в дальнейшем жить дальше. Моей дочери причинён тяжелейший моральный и физический вред, в том числе ее состоянию организма. Считаю виновным во всем этом именно человека под никнеймом Филипп Лис. Прошу привлечь его к уголовной ответственности и изолировать его от общества, так как он, именно он убивает наших детей и чуть не убил мою дочь, заставил, склонил к совершению суицида. Прошу, тщательно разберитесь в данной ситуации. Я просто шокирована от услышанного сегодня в ходе допроса моей дочери, когда я присутствовала при её допросе в качестве законного представителя, до этого дочь так подробно мне не рассказывала, а я у неё сильно подробности не уточняла", – говорила на допросе мама.

В любой шутке доля смерти

Поскольку переписки между Филиппом Будейкиным и А. не сохранилось, следствие отправило на экспертизу в Санкт-Петербургский государственный университет тексты её допросов, в которых она пересказывает содержание бесед и постов в "группах смерти", а также переписку и посты Будейкина, которые к потерпевшей прямого отношения не имели. Преподаватели университета кандидат психологических наук Виктор Бочаров, медицинский психолог Татьяна Смирнова и кандидат филологических наук с питерского журфака Анастасия Гришанина решили, что "приказы" Будейкина суть "жестокое обращение" с А.: "Слова Будейкина трактуются как речевое действие [выделение оригинала]. Следовательно, это умышленные действия, влекущие за собой смерть". По мнению экспертов, Будейкин, "используя психологические особенности А.", систематически целенаправленно доводил её до самоубийства, используя целый перечень специальных приёмов "психологического воздействия на подростков".

Не существует общепризнанных каким-либо сообществом теорий и тем более методик психологического давления и манипулирования

В марте 2017 года А. осмотрели судебные психиатры в клинике по месту жительства. Рассмотрев весь анамнез, врачи отметили "демонстративно-шантажный" характер суицидальных попыток ребёнка, которому недоставало внимания, но не смогли оценить, какое влияние на неё могли оказать "скриншоты/иллюстрации в интернете". Как указано в экспертизе, потерпевшая "не в полной мере могла понимать характер совершенных в отношении неё действий", сопротивления оказывать не могла, но самое главное: её "индивидуально-психологические особенности и особенности эмоционального состояния способствовали подверженности внешнему влиянию, направленному на формирование у неё суицидальных идей и намерений, однако существенного самостоятельного значения для их развития не имели". То есть не важно, кто был на той стороне чата, хуже он А. сделать не мог. На вопрос о способах психологического манипулирования, которому подвергался ребёнок, психиатры написали, что "не существует общепризнанных каким-либо сообществом теорий и тем более методик психологического давления и манипулирования".

Иначе в медицинских документах выглядит и опрос А.: она рассказала врачам о голосах и предыдущих попытках суицида, но также и про "группы смерти" и задания. "Филипп Лис написал ей, чтобы она выбрала способ совершения суицида и сообщила ему. Присвоил ей номер 50, т. е. через столько дней она должна умереть (…) Намеченной даты не дождалась, так как "было очень плохо" и [описание попытки суицида]. После того как [описание попытки суицида] до 6–7 утра переписывалась с Филиппом Лисом и другой девочкой, но о своей попытке не говорила. О суициде рассказала брату, потом узнала мама".

Федеральная служба расколдовывания

Сразу после выхода статьи в "Новой" в ночь с 16 на 17 мая 2016 года, чуть меньше чем за сутки до объявленной акции массовых суицидов, номера для совершения которых, по мнению следствия, раздавал Филипп Будейкин, сотрудники ФСБ в разных концах страны отправились спасать детей. В одном городе родителей с дочерью отвезли на допрос в 4 утра, в другом сотрудники приехали в час ночи и провели беседу на месте, отговорив ребёнка от страшного шага. Именно эта девочка, 15-летняя Б., стала второй потерпевшей по делу.

Статьи Филиппа Лиса завлекали меня, можно даже сказать гипнотизировали, имели какой-то психологический эффект, я постоянно перечитывала их и ждала и следила за появлением новых

Поскольку собственно попытки суицида в её случае не было, проверка по этому поводу не проводилась, её просто вызвали на допрос в декабре. Б. рассказала, что увлеклась группами с суицидальным контентом и как-то пристрастилась к постам Филиппа Лиса, в которых тот рассказывал о прелестях суицида. "Статьи Филиппа Лиса завлекали меня, можно даже сказать гипнотизировали, имели какой-то психологический эффект, я постоянно перечитывала их и ждала и следила за появлением новых", – рассказала она (под статьями потерпевшая подразумевает посты в соцсети, содержание которых она пересказывает следователю). Мысли о собственном суициде всё больше одолевали Б., поэтому она получила у Филиппа Лиса номер смерти. "К этому решению меня склонил и принудил "Филипп Лис" в своей группе", – значится в протоколе. Б. до последнего не могла определиться со способом суицида, обсуждая его с Филиппом Лисом. В итоге решила, что выберет в день смерти. "Сейчас я могу точно сказать, что после посещения группы (…), администратором которой являлся Филипп Лис, у меня болела голова, я испытывала чувство опустошённости, мне хотелось умереть. Раньше, до того момента, пока я не вступила в группу Филиппа Лис, я никогда не думала о том, чтобы совершить самоубийство. Я счастлива и очень рада, что всё это теперь позади, и благодарна правоохранительным органам и своей семье за то, что вовремя меня остановили и "расколдовали". Есть в деле и показания "расколдовавшего" Б. оперативника из местного Центра "Э" УФСБ РФ.

Единственную улику, переписку с администрацией "группы смерти" originalfilipplis, где ей объясняли, как вернее довести замысел до конца, Б. удалила. Она сохранилась только у оперативника ФСБ: он сфотографировал телефон Б., а потом распечатал фотографию. Что за группа – не понятно, в деле есть несколько групп с таким названием, одну из них создал пользователь с ником Филипп Лис, но связь этого Лиса с Будейкиным установить не удалось, сам же он утверждает, что с Б. никогда не общался.

Та же психолого-лингвистическая экспертиза СПбГУ, проведённая по протоколам допроса Б., показала разрушительное воздействие постов и сообщений Лиса на психику девушки, а вот психиатры, которые осмотрели Б. лично, решили, что никакими расстройствами личности она не страдает, всегда отдавала себе отчёт в своих действиях, вреда здоровью ей никто не наносил. Более того, сама Б. почему-то рассказала врачам, что переписывалась с Филипом Лисом лишь однажды: "Его призывы "покончить жизнь самоубийством" убедили её в том, что "он ненормальный". У неё же, по её словам, никогда в жизни не было намерений совершить суицид. Такие показания не вязались с протоколами допросов, поэтому СК пришлось вызывать Б. с мамой снова – она рассказала, что испугалась врачей и наговорила им неправды, а правду рассказывала только следователю и маме, она подтверждает данные ранее показания – именно Филипп Лис "заколдовал" её и доводил до суицида.

Признания с врачебной помощью

Кроме показаний потерпевших, которые не бились с судебно-психиатрическими экспертизами, конкретных доказательств вины Будейкина не было. Сам он вины не признал, говорил, что никого до суицида доводить не собирался, а журналиста Грачёва надурил. Денег на адвоката у Будейкина и его мамы не было, правозащитники за такое скользкое дело браться не хотели.

В декабре 2016 года Будейкина отправили на экспертизу в питерскую психиатрическую больницу №6. Врачи признали его вменяемым, но вот именно там, по его словам, ФСБ начала оказывать на него давление. Будейкин о больнице говорить не любит, рассказывает, что ему назначали галоперидол и другие препараты, от которых он чувствовал заторможенность сознания. О тюремной психиатрической медицине РС подробно писало, лечение может использоваться врачами в качестве меры воздействия или наказания для пациентов.

По словам Будейкина, приезжавшие к нему в больницу сотрудники ФСБ допрашивали его о "группах смерти" под действием препаратов, впрочем, кажется, они на самом деле хотели узнать всю правду про психологическую манипуляцию и сотни жертв. Последняя встреча с ФСБ состоялась уже в "Крестах" в конце марта 2017-го. По словам Будейкина, признательные показания он дал под угрозой снова попасть в больницу. "Встреча проходила без адвоката, я опасался за свою жизнь и согласился взять особый порядок", – говорит Будейкин. Его "признанка" уместилась в двух абзацах.

Будейкина этапировали из Петербурга в Тобольск на суд, потом в Республику Коми, в колонию-поселение 38, по пути сильно избив в Кирове. По жалобе Будейкина ФСИН провела проверку, но ничего криминального не обнаружила (этих материалов у РС нет). По словам Будейкина, в колонии к нему придирались сотрудники, выписывали взыскания за несуществующие нарушения, после двух нарушений и 20 дней карцера Будейкина перевели в колонию общего режима ИК-29, где к нему относились, как он говорит, уже "без предвзятого мнения". Сегодня Филипп работает администратором в тренажёрном зале и уверяет, что в интернете почти не сидит: времени нет.

Несмотря на интерес к теме суицидов среди подростков, история не вылилась в волну арестов администраторов "групп смерти" (отчасти потому, что ВКонтакте стали блокировать страницы с подозрительными хештегами). РС удалось найти сообщения о трёх процессах: в Челябинске суд приговорил москвича Илью Сидорова к трём годам колонии-поселения, к шести годам строгого режима приговорили жителя Подмосковья Александра Глазова, ещё один житель Подмосковья Никита Неаронов уже год содержится в челябинском СИЗО по тем же обвинениям. Судя по сообщениям СМИ, во всех трёх случаях потерпевших спасли.