Суд продлил домашний арест Роману Удоту до 16 июля

Суд в подмосковных Химках продлил срок домашнего ареста члену совета движения "Голос" Роману Удоту до 16 июля. Его обвиняют в угрозе убийством журналистке НТВ Александре Мирошниченко.

Ранее правозащитный центр "Мемориал" признал Удота политзаключённым. В "Мемориале" заявили, что в действиях активиста отсутствовал состав преступления, он не прибегал к физическому насилию и не угрожал потерпевшим оружием.

В отношении Романа Удота возбудили уголовное дело по обвинению в угрозе убийством в связи с его конфликтом с журналисткой НТВ Александрой Мирошниченко 20 марта 2018 года в московском аэропорту Шереметьево. Тогда корреспонденты телеканала снимали Удота на телефон. Он попытался отобрать его, а после вызвал полицию, чтобы написать заявление о нарушении неприкосновенности частной жизни. Однако полицейские задержали самого Удота.​

За несколько дней до инцидента в Шереметьеве на НТВ вышел фильм, дискредитирующий "Голос".