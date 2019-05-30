Романа Удота из движения "Голос" признали политзаключённым

Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключённым члена совета движения "Голос" Романа Удота, которого поместили под домашний арест по обвинению в угрозе убийством из-за конфликта с журналисткой НТВ.

В "Мемориале" заявили, что в действиях Удота отсутствовал состав преступления, он не прибегал к физическому насилию и не угрожал потерпевшим оружием. Биография обвиняемого и общественное положение "не позволяли всерьез считать, что он является лицом, способным совершить преступление против личности", – подчеркивают правозащитники.

Представители "Мемориала" считают, что у преследования Удота есть политический мотив. Власти хотят помешать деятельности одного из крупнейших наблюдательских объединений России перед региональными и местными выборами 2019 года, считают в правозащитном центре.

"Сама ситуация, при которой сотрудники пропагандистских медиаструктур безнаказанно участвуют в преследовании и травле активистов гражданского общества, является абсолютно недопустимой", – говорится в пресс-релизе "Мемориала".

Ранее международная организация Human Rights Watch обвинила НТВ в организации кампаний по очернению деятельности правозащитников и оппозиционных политических активистов и в неоправданных вторжениях в их частную жизнь. Комментируя преследование Удота, правозащитники возложили на российские власти ответственность за то, что те никак не препятствуют агрессивным действиям сотрудников НТВ.