Романа Удота из движения "Голос" признали политзаключённым

Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключённым члена совета движения "Голос" Романа Удота, которого поместили под домашний арест по обвинению в угрозе убийством из-за конфликта с журналисткой НТВ.
В "Мемориале" заявили, что в действиях Удота отсутствовал состав преступления, он не прибегал к физическому насилию и не угрожал потерпевшим оружием. Биография обвиняемого и общественное положение "не позволяли всерьез считать, что он является лицом, способным совершить преступление против личности", – подчеркивают правозащитники.
Представители "Мемориала" считают, что у преследования Удота есть политический мотив. Власти хотят помешать деятельности одного из крупнейших наблюдательских объединений России перед региональными и местными выборами 2019 года, считают в правозащитном центре.
"Сама ситуация, при которой сотрудники пропагандистских медиаструктур безнаказанно участвуют в преследовании и травле активистов гражданского общества, является абсолютно недопустимой", – говорится в пресс-релизе "Мемориала".
Ранее международная организация Human Rights Watch обвинила НТВ в организации кампаний по очернению деятельности правозащитников и оппозиционных политических активистов и в неоправданных вторжениях в их частную жизнь. Комментируя преследование Удота, правозащитники возложили на российские власти ответственность за то, что те никак не препятствуют агрессивным действиям сотрудников НТВ.
- Против Романа Удота возбудили уголовное дело по обвинению в угрозе убийством в связи с его конфликтом с Мирошниченко 20 марта 2018 года в московском аэропорту Шереметьево. Тогда корреспонденты телеканала снимали Удота на телефон. Он попытался отобрать его, а после вызвал полицию, чтобы написать заявление о нарушении неприкосновенности частной жизни. Однако полицейские задержали самого Удота.
- За несколько дней до инцидента в Шереметьеве на НТВ вышел фильм, дискредитирующий "Голос".
- 21 мая этого года суд в подмосковном городе Химки принял решение отправить Удота под домашний арест.
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