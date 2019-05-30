Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Романа Удота из движения "Голос" признали политзаключённым

Роман Удот

Смотреть комментарии

Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключённым члена совета движения "Голос" Романа Удота, которого поместили под домашний арест по обвинению в угрозе убийством из-за конфликта с журналисткой НТВ.

В "Мемориале" заявили, что в действиях Удота отсутствовал состав преступления, он не прибегал к физическому насилию и не угрожал потерпевшим оружием. Биография обвиняемого и общественное положение "не позволяли всерьез считать, что он является лицом, способным совершить преступление против личности", – подчеркивают правозащитники.

Представители "Мемориала" считают, что у преследования Удота есть политический мотив. Власти хотят помешать деятельности одного из крупнейших наблюдательских объединений России перед региональными и местными выборами 2019 года, считают в правозащитном центре.

"Сама ситуация, при которой сотрудники пропагандистских медиаструктур безнаказанно участвуют в преследовании и травле активистов гражданского общества, является абсолютно недопустимой", – говорится в пресс-релизе "Мемориала".

Ранее международная организация Human Rights Watch обвинила НТВ в организации кампаний по очернению деятельности правозащитников и оппозиционных политических активистов и в неоправданных вторжениях в их частную жизнь. Комментируя преследование Удота, правозащитники возложили на российские власти ответственность за то, что те никак не препятствуют агрессивным действиям сотрудников НТВ.

  • Против Романа Удота возбудили уголовное дело по обвинению в угрозе убийством в связи с его конфликтом с Мирошниченко 20 марта 2018 года в московском аэропорту Шереметьево. Тогда корреспонденты телеканала снимали Удота на телефон. Он попытался отобрать его, а после вызвал полицию, чтобы написать заявление о нарушении неприкосновенности частной жизни. Однако полицейские задержали самого Удота.​
  • За несколько дней до инцидента в Шереметьеве на НТВ вышел фильм, дискредитирующий "Голос".
  • 21 мая этого года суд в подмосковном городе Химки принял решение отправить Удота под домашний арест.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG