США: ответственность за атаку на танкеры в Оманском заливе несёт Иран

Ответственность за нападения на два танкера в Оманском заливе несёт Иран. Об этом на встрече с журналистами в Вашингтоне заявил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, Соединённые Штаты пришли к такому выводу на основе разведданых о типе используемого оружия.

Госсекретарь отметил, что Вашингтон намерен в сложившейся ситуации оказывать на Иран экономическое и дипломатическое давление. При этом США не исключают защиты с применением силы.

По словам Помпео, Соединённые Штаты инициировали созыв Совета Безопасности ООН для обсуждения инцидента в Оманском заливе. Заседание состоится в ближайшие часы.

Высокопоставленный иранский чиновник в разговоре с Би-би-си заявил о непричастности Тегерана к атаке на танкеры.

О нападении на экипажи двух танкеров в Оманском заливе стало известно утром в четверг, 13 июня. Неизвестные атаковали судно Front Altair. Судно принадлежит норвежской компании и шло под флагом Маршалловых островов. По данным норвежских властей, на борту произошло три взрыва. ​На борту находились 23 моряка, в том числе 11 граждан России и один гражданин Грузии. Все они были спасены. В посольстве России в Иране заявили, что экипаж доставлен в порт города Джаск.

Второй танкер Kokuka Courageous шел под флагом Панамы. Его обстреляли дважды. На борту был 21 член экипажа. Все они граждане Филиппин. Один из них получил ранения. Моряков взял на борт американский эсминец.

Это уже второе нападение на танкеры в Персидском заливе за последний месяц.

11 мая четыре танкера – два из Саудовской Аравии, один из Норвегии и один из Объединённых Арабских Эмиратов – подверглись нападению в Оманском заливе и получили различные повреждения. О пострадавших не сообщалось. Норвежские следователи назвали наиболее вероятным заказчиком нападения иранский Корпус стражей исламской революции.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выразил уверенность в том, что при нападении использовались морские мины иранского производства. Болтон также возложил ответственность на Тегеран за недавнее нападение с применением дронов на нефтяные станции в Саудовской Аравии и ракетную атаку на правительственный и дипломатический кварталы в Багдаде.

Ответственность за нападение на танкеры в мае до сих пор никто на себя не взял. Тегеран свою причастность к инциденту отвергает.