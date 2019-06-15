Россия и Украина, новый дискурс. Эфир в 19:05

Почему образ отца нации проигрывает "своему парню" - с точки зрения молодых людей, и когда закончится противостояние государств, объясняют студенты-политологи Григорий Трубников, Артем Берлин и Игорь Мыглан.
Ведет программу Тамара Ляленкова.
Первый раз в эфире в субботу, в семь часов вечера.
Видео доступно после выхода программы в эфир
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.