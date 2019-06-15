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Рожденные после СССР

Россия и Украина, новый дискурс. Эфир в 19:05

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Почему образ отца нации проигрывает "своему парню" и когда закончится противостояние

Почему образ отца нации проигрывает "своему парню" - с точки зрения молодых людей, и когда закончится противостояние государств, объясняют студенты-политологи Григорий Трубников, Артем Берлин и Игорь Мыглан.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в субботу, в семь часов вечера.

Видео доступно после выхода программы в эфир

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