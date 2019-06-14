Опрос социологов: враждебность россиян к Украине и США снизилась

Доля россиян, которые считают врагами США и Украину за год снизилась в среднем на 10 процентов - с 78 до 67 процентов и с 49 до 40 процентов - соответственно. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра". При этом первая тройка самых враждебно настроенных к России стран за год не изменилась. Это – США, Украина и Великобритания. А в пятёрку вошли также Латвия и Литва.

В то же время самыми близкими, дружественными странами россияне считают Белоруссию, Казахстан, Армению и Азербайджан. При этом число россиян, назвавших "другом" Белоруссию составило максимум за все время исследований – 62 процента. Годом ранее так считали 49 процентов опрошенных.

Директор "Левада-центра" Лев Гудков объяснил это тем, что "отсутствие враждебности, в том числе и в СМИ, уже рассматривается как дружба". А снижение негатива к Украине связано в том числе с надеждами на нового президента – Владимира Зеленского. Кроме того, россиян больше волнуют цены и зарплаты, а не то, что происходит в мире, считают эксперты.