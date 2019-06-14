МВД России начало выдавать паспорта жителям "ДНР" и "ЛНР"

МВД России начало выдавать российские паспорта жителям сепаратистских республик на Востоке Украины. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Министерству внутренних дел.

По данным издания, выдача паспортов осуществляется в двух временных пунктах пропуска на российско-украинской границе. Пока неизвестно о каких именно пунктах пропуска идёт речь.

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