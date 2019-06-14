В Дагестане задержали журналиста газеты "Черновик"

В Дагестане в доме редактора отдела религии газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева прошел обыск. Сам он задержан и доставлен в следственное управление. Его адвокат Арсен Шабанов сообщил "МБХ медиа", что на Гаджиева завели дело об участии в террористической организации.

Он также сообщил, что в ходе обыска у Гаджиева не нашли "ничего запрещённого", забрали только технику: телефоны и компьютеры.

По данным ТАСС со ссылкой на источник, Гаджиева подозревают в финансировании терроризма. Собеседник агентства рассказал, что по данному делу задержан ещё один журналист в Москве.

Редакция "Черновика" считает обвинение, предъявленное Гаджиеву, абсурдным. По их мнению, это, примерно, то же самое, что и подбрасывание наркотиков журналисту "Медузы" Ивану Голунову. "Если человека надо посадить, и если он хоть немного причастен к религиозной деятельности, то... основание всегда можно найти", –говорится в заявлении редакции дагестанской газеты.