Слушания по экстрадиции Ассанжа в США пройдут в 2020 году

Слушания по вопросу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США состоятся после 24 февраля 2020 года. Об этом в пятницу заявил судья на заседании в Вестминстерском магистратском суде Лондона.
Накануне стало известно, что Министерство внутренних дел Великобритании подписало разрешение на выдачу Ассанжа в США. Там основателю WikiLeaks предъявлены 17 обвинений, главное из которых – публикация секретных документов о войне в Афганистане и Ираке. Прокуроры в США обвинили его в том, что он помог бывшей военнослужащей Челси Мэннинг взломать компьютеры Пентагона.
- С июня 2012 года Джулиан Ассанж скрывался от правосудия США и Швеции (где его подозревают в изнасиловании) на территории посольства Эквадора в Лондоне. В апреле 2019-го Эквадор лишил его дипломатического убежища. Британская полиция задержала Ассанжа. Вскоре суд в Лондоне приговорил основателя WikiLeaks к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.
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