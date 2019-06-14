Слушания по экстрадиции Ассанжа в США пройдут в 2020 году

Слушания по вопросу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США состоятся после 24 февраля 2020 года. Об этом в пятницу заявил судья на заседании в Вестминстерском магистратском суде Лондона.

Накануне стало известно, что Министерство внутренних дел Великобритании подписало разрешение на выдачу Ассанжа в США. Там основателю WikiLeaks предъявлены 17 обвинений, главное из которых – публикация секретных документов о войне в Афганистане и Ираке. Прокуроры в США обвинили его в том, что он помог бывшей военнослужащей Челси Мэннинг взломать компьютеры Пентагона.